Nederlander probeert 10 zangvogels in handbagage te smokkelen uit Suriname

-

0
Vertrekhal luchthaven Suriname

Een Nederlander is op zondag 15 maart op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven betrapt met tien twa twa vogels in zijn handbagage.

Waterkant.Net verneemt dat de man op het punt stond om met de SLM-vlucht van Suriname naar Amsterdam te vertrekken, toen de zangvogels tijdens een controle werden ontdekt. De dieren waren verstopt in kleine houten kooitjes.

De vogels zijn in beslag genomen en samen met de verdachte overgedragen aan de politie van bureau Zanderij.

Het onderzoek van de politie duurt voort.

