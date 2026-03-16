Essed: “Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers een bijzonder onding”

Volgens advocaat Hugo Essed is de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WIPA) een bijzonder onding. Deze wet kan volgens hem aangeduid worden als de puurste bescherming van politieke figuren in Suriname.

“In artikel 140 van de Grondwet is deze ‘kunu’ al opgenomen en die ‘kunu’ is eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen. Alle personen in de republiek worden geacht voor de wet gelijk te zijn en vallen allemaal ook onder de strafrechter. Iedereen die een strafbaar feit pleegt, ongeacht de aard van het strafbare feit, kan door de procureur-generaal vervolgd worden. En dat monopolie om te kunnen beslissen ‘vervolg ik?’, ligt bij de pg”, zei Essed in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens de advocaat kan het niet dat conform de WIPA niet de pg, maar De Nationale Assemblee (DNA) moet beslissen of een politieke ambtsdrager wel of niet vervolgd mag worden wanneer die een misdrijf pleegt in de uitoefening van zijn ambt.

“De Nationale Assemblee is het politieke orgaan bij uitstek. Wel, als er één grotere vorm van politieke inmenging is in de vervolging in Suriname, dan is dit wel het voorbeeld. Het is je reinste tegenstrijdigheid met het algemeen aanvaarde beginsel dat het vervolgingsmonopolie bij de pg ligt. De politieke ambtsdragers worden dus beschermd en het parlement kan hen dus beschermen.

Het parlement moet beoordelen of de vervolging ongewenste politieke gevolgen kan hebben die de orde en rust in de samenleving in de war kunnen sturen. Dan mag het parlement op puur politieke gronden beslissen om niet te laten vervolgen. Kortom: dit is een onding en artikel 140 uit de Grondwet moet geschrapt worden!”, aldus Essed.