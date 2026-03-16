Deelnemer Miss India Suriname 2026 uit felle kritiek op organisatie

Deelnemer Shayann Persaud (22) van Miss India Suriname 2026 heeft zondag felle kritiek geuit op de organisatie van de verkiezing, die zaterdagavond 14 maart plaatsvond in Ballroom Prince.

Persaud, die tijdens de verkiezing werd uitgeroepen tot Miss Photogenic, zegt zich onterecht behandeld te voelen en stelt dat de organisatie bewust bepaalde zaken heeft gemanipuleerd. In een verklaring uit zij haar frustratie over de voorbereiding, de show en de uiteindelijke uitslag.

Volgens Persaud was de verkiezing allesbehalve een voorbeeld van vrouwelijke empowerment. “Deze pageant is niks van female empowerment. Die vrouwen die daar staan zijn heel erg onzeker,” zegt zij.

Ook uitte zij kritiek op het feit dat de show niet live werd uitgezonden. Volgens Persaud gebeurde dit met een reden. “De organisatie wist bewust wat ze deden. Daarom was de show niet live. Als de show live was, zou de hele wereld zien wat de kwaliteit was van hun Top 5.”

Persaud stelt dat zij gedurende het traject anders werd behandeld dan andere deelnemers. Zij zegt dat zij verplicht was om alle trainingen bij te wonen, terwijl anderen volgens haar trainingen mochten overslaan. “Gietanjali verplichtte mij keihard om trainingen bij te wonen. Ik mocht niet skippen, anderen wel. Als een beest werd ik geschreeuwd en onheus behandeld. Ik werd afgestoten, terwijl een ieder als princess werd behandeld,” verklaart zij. Gietanjali Thakoer is de hoofdorganisator van de missverkiezing.

Daarnaast zegt de ontevreden deelnemer dat zij vanaf het begin vertrouwen had in haar prestaties tijdens het traject. “Ik heb altijd, sedert het begin, al mijn vragen perfect kunnen beantwoorden en dat wist de organisatie ook.”

Hoewel zij de titel Miss Photogenic ontving, zegt Persaud dat deze onderscheiding voor haar geen erkenning is van haar kwaliteiten. “Ik ben veel meer waard dan Miss Photogenic. En als ik photogenic ben, waarom ben ik nauwelijks of niet te zien op de meeste video’s en foto’s? Op basis waarvan heb ik die titel?” vraagt zij zich af.

Persaud stelt dat zij het gevoel heeft dat de titel werd gebruikt om haar te ‘degraderen’. “Je degradeert iemand niet die winnares kon zijn met niet eens een Top 5-positie en een domme sash om mij te degraderen.” In haar verklaring zegt Persaud dat zij de titel en bijbehorende symbolen niet accepteert. “Ik moest de bouquet voor haar achterlaten met die sash. Dan mocht ze het zelf dragen. Ik heb geen sash of bloem nodig,” stelt zij.

Ze benadrukt dat zij haar eigen waarde kent. “Als vrouw ken ik mijn waarde en ik sta keihard erop. Mijn mond zul je niet dichtsnoeren. Jo abief kier mi. Ik ben super flink en ik praat graag over de waarheid,” aldus Persaud.

De deelnemer zegt uiteindelijk zelf afstand te hebben genomen van alles wat met de verkiezing te maken heeft. “Ik heb zelf afstand genomen van alles en een ieder. Omdat dit gewoon een rommel is. En ze weten dat ook, daarom was de show niet live. Want heel de wereld zou hun belachelijkheid zien,” schrijft zij.

Tot slot uitte Persaud ook kritiek op het niveau van de finale. Volgens haar zouden sommige finalisten moeite hebben gehad met de vragenronde. “Top 5 heeft gehuild omdat ze gevallen waren en hun vragen niet konden beantwoorden. Imagine you got to the top and you still couldn’t be happy. Het was niet genoeg voor je, omdat je het niet verdiend had,” aldus haar verklaring.

Ishika Rigpal (22) werd uitgeroepen tot Miss India Suriname 2026. Malika Boedoe eindigde als 1st Runner-Up, gevolgd door Shristie Mahabier als 2nd Runner-Up. De 3rd Runner-Up positie ging naar Chayenne Dhanai, terwijl Lisa Nobibux de 4th Runner-Up werd.