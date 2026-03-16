Cubaanse vrouw doet aangifte van seksuele uitbuiting; verdachte aangehouden

De afdeling Trafficking in Persons (TIP) van het Korps Politie Suriname heeft een verdachte opgespoord en aangehouden nadat een Cubaanse vrouw aangifte had gedaan van seksuele uitbuiting, mishandeling, bedreiging en poging tot verkrachting.

Volgens de informatie is de aangeefster slachtoffer geworden van mensenhandel. In het kader van het onderzoek wist de politie een verdachte op te sporen en aan te houden aan de Sohawanweg in Suriname. Het gaat om Angel V., die na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.

Het slachtoffer verklaarde dat zij via een advertentie in Cuba was benaderd met de belofte dat zij naar Suriname kon reizen om daar in de horecasector te werken. De organisatie achter de advertentie zou hebben aangegeven haar te helpen met de reis en het vinden van werk.

Eenmaal in Suriname aangekomen, bleek de situatie echter anders te zijn. Volgens haar verklaring werd haar vliegticket, ter waarde van ongeveer 1.200 Amerikaanse dollar, door de organisatie betaald. Daarna zou haar zijn meegedeeld dat zij een schuld van ongeveer 5.000 Amerikaanse dollar had opgebouwd voor verblijf en overige kosten, waaronder huur.

De vrouw verklaarde verder dat zij vervolgens werd gedwongen om in nachtclubs te “hosselen”. Zij stelt dat zij stelselmatig werd mishandeld en onder druk werd gezet om seksuele diensten te verrichten. Ook zou sprake zijn geweest van vrijheidsbeperking, bedreiging en het moeten afstaan van het geld dat zij verdiende.

De afdeling TIP heeft het slachtoffer inmiddels ondergebracht in een doorgangsshelter.