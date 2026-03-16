Container en loaders in vlammen opgegaan bij vermoedelijke brandstichting

Het Korps Brandweer Suriname kreeg zondagmiddag een melding van een grasbrand te La Rencontre, in de eerste zijstraat ter hoogte van de sluis in Domburg. Daarbij werd aangegeven dat een nabijgelegen woning gevaar liep.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat brandweerpost Toekomst onmiddellijk uitrukte naar de locatie. Bij aankomst bleek de situatie ernstiger dan aanvankelijk was gemeld.

Volgens Pinas stond een 12-voetscontainer volledig in brand. In de container bevond zich inboedel, die eveneens door de vlammen werd verwoest.

Daarnaast bleken ook twee grondverzetmachines (loaders) in brand te staan. Ondanks het snelle optreden van de brandweer konden de machines niet worden gered en brandden zij volledig uit.

De beheerder van het terrein verklaarde tegenover de politie dat vermoedelijk sprake is van brandstichting. Over de exacte oorzaak van de brand bestaat vooralsnog geen duidelijkheid.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie van Domburg was ter plaatse en is belast met het onderzoek.