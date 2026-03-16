Commissariaat Marowijne Noord-Oost dringt aan op spoedige infrastructuurwerken

Het commissariaat van Marowijne Noord-Oost wil dringend werken uitvoeren aan zowel droge als natte infrastructuur, maar is hiervoor afhankelijk van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname.

Volgens districtscommissaris Marvin Vijent is er een aanzienlijke achterstand bij het rehabiliteren van zandwegen en het opschonen van waterhuishouding in Albina. De sluizen van Anjoemara- en Ingipikienkreek zijn kapot en moeten spoedig worden aangepakt. Deze kwesties zijn meermalen onder de aandacht gebracht van het ministerie.

Werken in de Caribbean

Met nog enkele weken te gaan tot de grote regentijd, waarschuwt het commissariaat voor mogelijke problemen als de civieltechnische werkzaamheden niet tijdig worden uitgevoerd.

Het commissariaat beschikt niet over middelen voor grootschalige civieltechnische uitgaven en is voor de reguliere beleidsmaatregelen aangewezen op eigen inkomsten. Vuilophaal en het schoonhouden van het bestuursressort vormen momenteel de grootste kostenposten.

shop now
Caribbean Paas Party

