Waidoe over hoge salarissen DNA-leden: “Wij schieten tekort om na te komen wat wij hebben beloofd”

NDP’er William Waidoe is er voorstander van dat ook de onredelijk hoge geldelijke voorzieningen van leden van De Nationale Assemblee (DNA) worden teruggedraaid. De herziening moet volgens hem niet alleen bij die van de rechterlijke macht blijven.

“Willen wij dit land hebben waar wij het willen hebben, waarbij we verwachten dat het volk meewerkt, dan zou ik wel voorstellen dat we dat terugdraaien. Over de hele linie… van de rechterlijke macht tot de wetgevende macht.

Als we dat terugdraaien, dan zal die ene burger die niets wil horen over de politiek, het zeker snappen dat we allemaal bereid zijn om in te leveren om te gaan waar we willen zijn. En precies daar schieten wij tekort… om na te komen wat wij hebben beloofd.

Te yu aksi mi fu tai mi bere, kon tai unu bere samen en kow gro samen. Breng dat ding zodanig terug dat niemand erover kan klagen”, zei Waidoe in een interview op Stanvaste Radio.

De oud-parlementariër, nu waarnemend onderdirecteur LVV-regio West, stelt dat hij zich in zijn periode als DNA-lid (2015 – 2020) niet schuldig heeft gemaakt aan het aanvragen van gronden voor zichzelf of het regelen van een extra baan op een ministerie om zo een dubbel salaris te ontvangen.

“Mijn trackrecord ligt daar. Dit volk, dat kapotgeslagen is, wil gewoon zien dat wij het voorbeeld geven. En precies daaraan werk ik nu met mijn onderdirecteursfunctie. Wat de DNA-leden daar allemaal doen, volg ik allemaal op de voet.

Gelet op de situatie, waarin we geen verhoging kunnen geven aan onze verplegers en onderwijzers, vind ik dat het heel correct zou zijn wanneer we een deel zouden inleveren. En we weten allemaal dat alles voor de meeste beleidsmakers is gedekt.

Dus je gaat echt niet uitsterven wanneer het teruggedraaid wordt naar beheersbare proporties”, aldus Waidoe, die in mei 2019 overstapte van de PL naar de NDP.