Verdachten mensenhandel aangehouden; vrouwen gedwongen als prostituee te werken in nachtclubs

In Suriname heeft een vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst zich gemeld bij politiebureau Geyervlijt. Uit haar verklaring bleek dat zij slachtoffer was van mensenhandel. Conform de procedures van het Korps Politie Suriname werd de zaak vervolgens overgedragen aan de gespecialiseerde afdeling Trafficking in Persons (TIP) voor verder onderzoek.

Op basis van de informatie die de vrouw aan de politie verstrekte, voerden rechercheurs een inval uit op een adres in Paramaribo-Zuid. Tijdens deze actie trof de politie nog twee vrouwen van Latijns-Amerikaanse afkomst aan, die eveneens slachtoffer bleken te zijn van mensenhandel. In de woning werden daarnaast twee verdachten aangetroffen.

De drie slachtoffers werden direct uit hun situatie bevrijd en ondergebracht in het TIP-doorgangsshelter, waar zij de nodige opvang en begeleiding krijgen. De twee verdachten zijn, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de vrouwen onder valse voorwendselen naar Suriname zijn gebracht. Eenmaal in het land werden zij gedwongen om als prostituee te werken in verschillende nachtclubs. Daarbij was sprake van vrijheidsbeperking: de slachtoffers werden herhaaldelijk bedreigd en het geld dat zij verdienden, werd door de verdachten afgenomen.

De politie sluit niet uit dat er mogelijk meer slachtoffers of betrokkenen in deze mensenhandelzaak zijn.