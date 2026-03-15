Misiekaba aan SZF-personeel: “U bent bezig uw eigen glazen aan diggelen te slaan”

“Het moet duidelijk zijn voor de directie: de algemene leiding van het SZF ligt bij het bestuur. Iedereen bij het SZF moet begrijpen…vanaf directie tot staf of wie dan ook…elk ding van het SZF dat op deze manier naar buiten gaat…u bent bezig uw eigen glazen aan diggelen te slaan. Dat moet men begrijpen!”, zei minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname (VWA) afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Hij reageerde hiermee op de brief van stafleden van het Staatsziekenfonds (SZF) die naar buiten is gekomen. Zij hebben hiermee aan het bestuur ernstige zorgen geuit over wat zij omschrijven als bestuurlijke interventie in personeelsbesluiten. Misiekaba voerde aan dat de inmiddels op non-actief gestelde SZF-directeur Rudrakanth Oemraw in zijn korte periode daar tientallen personen in dienst heeft genomen.

Al deze personen zijn echter buiten de personeelsformatie en salarisschalen in dienst genomen. “De statuten zeggen ook dat een personeelsformatie en de salarisschalen vastgesteld moeten worden door het bestuur. Wanneer dat is gedaan, dan gaat de directie verder in de uitvoering. Nu zijn alle salarisschalen en personeelsformatie door elkaar gehaald, dus dan begrijpt u dat het bestuur dan zaken weer op orde moet stellen.

Dus in dat kader heb ik het bestuur gevraagd en mandaat gegeven om in dit moeilijke vaarwater waar het SZF in is gekomen rustig te kijken wat gedaan kan worden met deze nieuwe mensen die in dienst zijn genomen. Wat ik begrijp is dat de directie een aantal mensen de wacht heeft aangezegd, maar ik denk dat het goed zou zijn als ze zouden hebben gewacht op het bestuur”, zei hij.

Volgens de bewindsman heeft het bestuur toen geschreven naar de directie en gezegd dat zij het er niet mee eens is dat de mensen de wacht is aangezegd. Hierdoor kwamen de stafleden op een gegeven moment op het podium met hun brief naar het bestuur.

Misiekaba zelf heeft een cc van deze brief pas maandag ontvangen. Dus voordat hij de brief zelf kon doornemen, was de zaak al naar buiten gelekt. Hij vraagt zich daarom af of de intentie vanaf het eerste moment niet was om het naar buiten te laten komen. Volgens de minister moet iedereen bij het SZF begrijpen dat als elk ding van het SZF op deze manier naar buiten gaat, zij dan bezig zijn hun eigen glazen aan diggelen te slaan. Hij vraagt zich af welk nut het heeft om de brief van de stafleden naar buiten te laten lekken.

Het onderzoek naar de praktijken van Oemraw is nog gaande. Daarvoor zijn drie onafhankelijke deskundigen ingezet. Hij verwacht binnen enkele dagen het resultaat, waarna hij in beeld komt om te schorsen of te ontslaan. In zo’n geval zal dat betekenen dat er zeer ernstige zaken spelen. Tussentijds weet hij al dat er zaken zijn die naar de kant van het strafrecht neigen. Hierdoor zal aan bevoegde instanties worden gevraagd om het verdere onderzoek dan over te nemen.