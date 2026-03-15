Massale steun voor Mairan Sewtahal tijdens geslaagde bijeenkomst met Richard de Mos

De massameeting van kandidaat-raadslid Mairan Sewtahal en partijleider Richard de Mos van Hart voor Den Haag is zaterdag bijzonder succesvol verlopen. Campagneleider Robin Goelela maakte bekend dat vanwege de grote belangstelling geen nieuwe aanmeldingen meer konden worden aangenomen.

De politieke bijeenkomst trok een grote groep bezoekers uit de Haagse gemeenschap en was tot in detail verzorgd. Op het podium klonk vanuit Radio Amor FM dan ook de uitspraak: “Als Mairan er is, dan zijn er geen zorgen.”

Grote steun voor Sewtahal en De Mos

Partijleider Richard de Mos werd onder luid applaus ontvangen. In zijn toespraak benadrukte hij belangrijke speerpunten van de partij, waaronder wonen, veiligheid en parkeren. Ook gevoelige onderwerpen, zoals de al langer besproken as-uitstrooiplek voor de Hindoestaanse gemeenschap, kwamen aan bod.

Volgens aanwezigen groeit de steun voor Hart voor Den Haag binnen de Hindoestaans-Surinaamse gemeenschap in de stad. Steeds meer kiezers lijken zich achter Sewtahal en De Mos te scharen.

Gemeenschap spreekt steun uit

Tijdens de bijeenkomst voerden verschillende prominente figuren uit de gemeenschap het woord. Ondernemer Hemant Lachman sprak lovend over de ontwikkeling van Sewtahal:

“De jongen die ooit op slippers door Den Haag liep en moest hosselen, is uitgegroeid tot een gewaardeerd persoon.”

Volgens Lachman heeft Sewtahal in korte tijd grote stappen gezet en is hij uitgegroeid tot een herkenbare en gerespecteerde vertegenwoordiger binnen de gemeenschap.

Ook meerdere pandits en religieuze leiders namen het woord en spraken hun vertrouwen uit in de inzet van Sewtahal voor de Hindoestaanse gemeenschap.

Kritische geluiden richting politiek

Tijdens enkele bijdragen klonken ook emoties van teleurstelling en frustratie door. Verschillende organisaties en aanwezigen gaven aan dat er de afgelopen jaren veel is beloofd, maar dat volgens hen te weinig concrete resultaten zijn geboekt.

De Mos gaf tijdens de bijeenkomst aan dat zijn partij ruimte wil bieden aan deze zorgen en dat Sewtahal zich als kandidaat-raadslid volledig zal inzetten voor de gemeenschap.

Waardering vanuit maatschappelijke organisaties

Ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen aan het woord. Zo vertelde mevrouw Amirkhan, voorzitter van Eekta, over de samenwerking met Hart voor Den Haag en wat de partij volgens haar voor de organisatie heeft betekend.

Daarnaast sprak de voorzitter van Steenwijklaan 500 over de hoop die binnen de gemeenschap leeft dat de partij van De Mos concrete resultaten kan realiseren.

Cultuurhuis en aandacht voor ouderen

In zijn eigen toespraak benadrukte Mairan Sewtahal dat hij zich ook na de verkiezingen volledig wil blijven inzetten voor de gemeenschap. Hij wees erop dat hij zich de afgelopen periode als raadslid intensief heeft beziggehouden met onderwerpen die leven binnen de Hindoestaanse gemeenschap – van organisaties zoals Eekta en Wanica Star tot ondernemers en bewoners rond de Paul Krugerlaan.

Een belangrijk toekomstplan is de realisatie van een Hindoestaans cultuurhuis. Volgens Sewtahal hebben verschillende ondernemers aangegeven daaraan te willen bijdragen. Tijdens de bijeenkomst kondigde hij aan zelf 10.000 euro beschikbaar te stellen voor dit initiatief.

Daarnaast kwamen onderwerpen als de beloofde as-uitstrooiplek en extra aandacht voor ouderen opnieuw aan bod.

Nieuwe bijeenkomst aangekondigd

Door de enorme belangstelling moesten verschillende geïnteresseerden worden teleurgesteld, omdat de bijeenkomst al snel vol zat. Campagneleider Robin Goelela kondigde daarom midden op de avond aan dat er een volgend evenement zal worden georganiseerd, speciaal voor de mensen die hij vanwege de grote opkomst had moeten teleurstellen.

Groeiende rol binnen de gemeenschap

Volgens verschillende aanwezigen onderscheidt Sewtahal zich door zijn toegankelijkheid. Hij staat bekend als iemand die vaak tussen de mensen te vinden is, eenvoudig blijft en zich nederig opstelt. Ook spreekt hij vloeiend Sarnami, wat volgens velen bijdraagt aan zijn populariteit onder ouderen.

Waar in het verleden politici zoals Rabin Baldewsingh en Johan Chandoe een dominante rol speelden binnen de gemeenschap, menen verschillende aanwezigen dat Sewtahal zich snel ontwikkelt tot een nieuwe prominente vertegenwoordiger.

Felicitaties uit Suriname

De bijeenkomst kreeg ook internationale aandacht. Vanuit Suriname werden felicitaties overgebracht. Namens de zaakgelastigde stuurde Ashwin Adhin, voorzitter van het Surinaamse parlement, bloemen voor zowel De Mos als Sewtahal.

Met de grote opkomst en brede steun uit de gemeenschap lijkt de politieke samenwerking tussen Mairan Sewtahal en Richard de Mos nog lang niet uitgewerkt. Volgens aanwezigen is dit pas het begin van een beweging waar Den Haag nog veel van zal horen.