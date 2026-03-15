Guyanezen in Paramaribo aangehouden met grote hoeveelheid kwik

De politie in Suriname heeft zaterdag twee Guyanese mannen aangehouden nadat een grote hoeveelheid kwik in hun voertuig aan de Schietbaanweg in Paramaribo was aangetroffen.

De aanhouding vond plaats op basis van uitgewerkte informatie van de inlichtingendiensten CTIU en SIGMA, die in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo tot actie overgingen.

Tijdens de operatie werd een zwarte Toyota Lexus gecontroleerd, waarin de verdachten B.E. (37) en S.P. (53) zich bevonden. Bij die controle ontdekten politiefunctionarissen maar liefst vijftien vaten kwik.

De mannen werden na hun aanhouding overgedragen aan de Recherche Midden. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande.

Onderzoekers en milieuorganisaties geven aan dat Guyana een belangrijk knooppunt is voor de handel in kwik in het Amazonegebied. Een deel van het kwik dat in Guyana wordt ingevoerd, zou vervolgens illegaal naar buurlanden zoals Suriname worden gesmokkeld voor gebruik in goudmijnen.

Er zijn ook gevallen bekend waarbij autoriteiten in Guyana partijen kwik hebben onderschept die vermoedelijk juist uit Suriname waren gesmokkeld. Dat laat zien dat de handel in deze gevaarlijke stof in beide richtingen plaatsvindt.