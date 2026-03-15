Echtpaar Somaroe-Mahabier 50 jaar getrouwd

Op zaterdag 14 maart vierde het echtpaar Somaroe-Mahabier hun 50-jarig huwelijk in Wanica.

Rabinderpersad Somaroe, geboren op 3 februari 1957 in het district Suriname, groeide op in een gezin van vijf kinderen waarvan hij het tweede kind is. Na zijn schoolperiode hield hij zich bezig met landbouw.

Somaroe zijn werkzame leven begon als handlanger bij een bouwvakker. Vervolgens werkte hij bij het bedrijf SD Tewarie aan de Duisburglaan. Later was hij in dienst van het Ministerie van Openbare Werken als checker te Ornamibo, waar hij tot zijn pensionering met toewijding heeft gewerkt. Tegenwoordig is hij nog actief als tuinman bij Dr. Sital.

Lilawatie Alma Mahabier, geboren op 17 maart 1956 te Paramaribo, komt uit een gezin van twee kinderen en is het tweede kind. Zij heeft haar leven met veel liefde gewijd aan haar gezin als huisvrouw. In haar dagelijks leven houdt zij zich graag bezig met tuinieren, een bezigheid waar zij rust en voldoening in vindt.

Hun huwelijk werd voltrokken op 14 maart 1976 in het district Suriname. Het huwelijk kwam tot stand via hun ouders en groeide uit tot een sterke en hechte levensverbintenis.

Samen zijn zij gezegend met drie kinderen – één dochter en twee zonen – en inmiddels ook met zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Hun familie vormt een bron van trots, vreugde en dankbaarheid.

Een bijzonder hoogtepunt in hun leven was het moment waarop zij hun eigen perceel konden kopen en daarop hun woning hebben opgebouwd, een thuis vol herinneringen, liefde en familiegeluk.

Het echtpaar belijdt het Hindoe geloof, dat voor hen een belangrijke bron van kracht en levenswaarden vormt.

Namens Districtscommissaris Ravi Bhattoe hebben districtssecretaris R.Sarman en adjunct districtssecretaris S.Durga de felicitaties overgebracht aan het jubilerende echtpaar.

Er werden een bloemstuk, een felicitatiekaart en een ingelijste foto overhandigd. De middelen die gepaard gaan met dit jubileum worden overgemaakt op een door het echtpaar opgegeven bankrekeningnummer.