Dc Kensenhuis legt houtkapactiviteiten in Carolina tijdelijk stil

De houtkapactiviteiten in het ressort Carolina zijn tijdelijk stilgelegd. Dit besluit is genomen door districtscommissaris Patrick Kensenhuis van Para, vanwege onduidelijkheid over het leefgebied van het inheemse dorp Cassipora en de preciese grenzen van het LBB-reserve

Om mogelijke spanningen tussen de inheemse gemeenschap van Cassipora en houtexploitanten te voorkomen, zijn alle houtkapactiviteiten in het betreffende gebied voorlopig stopgezet.

Binnenkort vindt overleg plaats tussen Kensenhuis, het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB), de directie van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en het dorpsbestuur van Cassipora. Tijdens deze bijeenkomst zal worden besproken of de eerder verleende toestemming van het ministerie van GBB wordt ingetrokken of dat de houtkapactiviteiten kunnen worden hervat.

Houtexploitanten wordt dringend verzocht zich te houden aan het tijdelijke verbod. Overtreding is op eigen risico, aangezien het districtsbestuur zal handhaven op de naleving van de maatregel.

Er zal spoedig ook overleg plaatsvinden met ondernemers over de wegsituatie in het gebied, meldt het commissariaat van Para.