Damaru en Psycho uit Suriname op Sun Splash Reggae Festival in Den Haag

Damaru & The Love Messengers en Psycho maken dit jaar hun debuut op het Sun Splash Reggae Festival in Nederland. Het festival, dat voor de derde keer wordt georganiseerd, vindt plaats op zondag 5 juli 2026 in het Zuiderpark in Den Haag.

”Het is sowieso een eer om op een groot festival op te treden buiten Suriname. Internationaal gaan staat in ons jaarplan, dus we zijn er ready voor”, reageert Psycho.

Met hun optreden op Sun Splash trappen Damaru & The Love Messengers officieel hun zomertour 2026 af. De tour staat volledig in het teken van het 20-jarig jubileum van Damaru & The Love Messengers. De tour loopt tot en met 16 augustus en doet naast Nederland ook België en Frankrijk aan.

Over Psycho meldt de organisatie op de festivalpagina: “Psycho Records breekt door op meerdere streamingplatforms. Bezoekers kunnen rauwe energie, heavy vibes en pure dancehall verwachten.”

Naast de Surinaamse acts Damaru en Psycho staan ook de Jamaicaanse reggaeartiesten Richie Spice, Christopher Martin en Glenn Washington op het programma. Tijdens eerdere edities traden onder anderen Morgan Heritage, Capleton, The Congos, Alpha Blondy, Inner Circle en Shenseea op.

Bij de eerste editie van het Sun Splash Reggae Festival in 2024 was er een speciaal Suriname-podium met optredens van Surinaamse toppers als King Koyeba, La Caz, Passion, KV Quality en Tranga Rugie & The Music Lovers.