Chayenn Thakoer en Ishika Rigpal winnen Miss Teen India en Miss India Suriname 2026

De grand finale van de Miss Teen India Suriname en Miss India Suriname 2026 verkiezing vond zaterdagavond 14 maart plaats in Ballroom Prince. Het werd een stijlvolle show vol glamour, cultuur en talent.
In totaal namen achttien kandidaten deel aan de finale, met negen deelnemers per categorie. Na een intens traject waarin zij werkten aan hun persoonlijke ontwikkeling, presentatie en talent, werden uiteindelijk zaterdagavond twee nieuwe queens gekroond.
De finale werd gekenmerkt door indrukwekkende optredens, stijlvolle presentaties en een krachtige boodschap van empowerment, waarbij de kandidaten niet alleen hun talenten toonden, maar ook hun visie op maatschappelijke betrokkenheid deelden.
De titel Miss Teen India Suriname 2026 ging naar Chayenn Thakoer (14), terwijl Ishika Rigpal (22) werd gekroond tot Miss India Suriname 2026. Beide winnaressen zullen Suriname het komende jaar in het buitenland vertegenwoordigen.
Runner-ups Miss Teen India Suriname 2026
- 1st Runner-Up: Dimple Yzer
- 2nd Runner-Up: Aimeka Tjong-Ahin
- 3rd Runner-Up: Rashika Rampersad
- 4th Runner-Up: Priti Bekaroe
Subtitels Miss Teen
- Teen People’s Choice Award: Chayenn Thakoer
- Teen Photogenic: Komal Gobind
- Teen Congeniality: Chayenn Thakoer
- Teen Best Talent: Rashika Rampersad
Runner-ups Miss India Suriname 2026
- 1st Runner-Up: Malika Boedoe
- 2nd Runner-Up: Shristie Mahabier
- 3rd Runner-Up: Chayenne Dhanai
- 4th Runner-Up: Lisa Nobibux
Subtitels Miss India
- Miss People’s Choice Award: Shristie Mahabier
- Miss Photogenic: Shayann Persaud
- Miss Congeniality: Shivani Debi
- Miss Best Talent: Malika Boedoe
De organisatie spreekt haar trots uit over alle deelnemers. “Wij feliciteren alle deelneemsters voor hun inzet, groei en prachtige prestaties tijdens dit traject. Jullie zijn stuk voor stuk inspirerende jonge vrouwen.”