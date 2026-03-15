Chayenn Thakoer en Ishika Rigpal winnen Miss Teen India en Miss India Suriname 2026

De grand finale van de Miss Teen India Suriname en Miss India Suriname 2026 verkiezing vond zaterdagavond 14 maart plaats in Ballroom Prince. Het werd een stijlvolle show vol glamour, cultuur en talent.

In totaal namen achttien kandidaten deel aan de finale, met negen deelnemers per categorie. Na een intens traject waarin zij werkten aan hun persoonlijke ontwikkeling, presentatie en talent, werden uiteindelijk zaterdagavond twee nieuwe queens gekroond.

De finale werd gekenmerkt door indrukwekkende optredens, stijlvolle presentaties en een krachtige boodschap van empowerment, waarbij de kandidaten niet alleen hun talenten toonden, maar ook hun visie op maatschappelijke betrokkenheid deelden.

De titel Miss Teen India Suriname 2026 ging naar Chayenn Thakoer (14), terwijl Ishika Rigpal (22) werd gekroond tot Miss India Suriname 2026. Beide winnaressen zullen Suriname het komende jaar in het buitenland vertegenwoordigen.

Runner-ups Miss Teen India Suriname 2026

1st Runner-Up: Dimple Yzer

2nd Runner-Up: Aimeka Tjong-Ahin

3rd Runner-Up: Rashika Rampersad

4th Runner-Up: Priti Bekaroe

Subtitels Miss Teen

Teen People’s Choice Award: Chayenn Thakoer

Teen Photogenic: Komal Gobind

Teen Congeniality: Chayenn Thakoer

Teen Best Talent: Rashika Rampersad

Runner-ups Miss India Suriname 2026

1st Runner-Up: Malika Boedoe

2nd Runner-Up: Shristie Mahabier

3rd Runner-Up: Chayenne Dhanai

4th Runner-Up: Lisa Nobibux

Subtitels Miss India

Miss People’s Choice Award: Shristie Mahabier

Miss Photogenic: Shayann Persaud

Miss Congeniality: Shivani Debi

Miss Best Talent: Malika Boedoe

De organisatie spreekt haar trots uit over alle deelnemers. “Wij feliciteren alle deelneemsters voor hun inzet, groei en prachtige prestaties tijdens dit traject. Jullie zijn stuk voor stuk inspirerende jonge vrouwen.”