HomeOnderwerpenEntertainmentChayenn Thakoer en Ishika Rigpal winnen Miss Teen India en Miss India...
EntertainmentNieuws uit SurinameUitgelicht

Chayenn Thakoer en Ishika Rigpal winnen Miss Teen India en Miss India Suriname 2026

-

0
Chayenn Thakoer en Ishika Rigpal winnen Miss Teen India en Miss India Suriname 2026
Miss Teen India Suriname 2026 Chayenn Thakoer (links) en Miss India Suriname 2026 Ishika Rigpal.

BODO PARTY

De grand finale van de Miss Teen India Suriname en Miss India Suriname 2026 verkiezing vond zaterdagavond 14 maart plaats in Ballroom Prince. Het werd een stijlvolle show vol glamour, cultuur en talent.

In totaal namen achttien kandidaten deel aan de finale, met negen deelnemers per categorie. Na een intens traject waarin zij werkten aan hun persoonlijke ontwikkeling, presentatie en talent, werden uiteindelijk zaterdagavond twee nieuwe queens gekroond.

Werken in de Caribbean

De finale werd gekenmerkt door indrukwekkende optredens, stijlvolle presentaties en een krachtige boodschap van empowerment, waarbij de kandidaten niet alleen hun talenten toonden, maar ook hun visie op maatschappelijke betrokkenheid deelden.

De titel Miss Teen India Suriname 2026 ging naar Chayenn Thakoer (14), terwijl Ishika Rigpal (22) werd gekroond tot Miss India Suriname 2026. Beide winnaressen zullen Suriname het komende jaar in het buitenland vertegenwoordigen.

Runner-ups Miss Teen India Suriname 2026

  • 1st Runner-Up: Dimple Yzer
  • 2nd Runner-Up: Aimeka Tjong-Ahin
  • 3rd Runner-Up: Rashika Rampersad
  • 4th Runner-Up: Priti Bekaroe

Subtitels Miss Teen

  • Teen People’s Choice Award: Chayenn Thakoer
  • Teen Photogenic: Komal Gobind
  • Teen Congeniality: Chayenn Thakoer
  • Teen Best Talent: Rashika Rampersad

Runner-ups Miss India Suriname 2026

  • 1st Runner-Up: Malika Boedoe
  • 2nd Runner-Up: Shristie Mahabier
  • 3rd Runner-Up: Chayenne Dhanai
  • 4th Runner-Up: Lisa Nobibux

Subtitels Miss India

  • Miss People’s Choice Award: Shristie Mahabier
  • Miss Photogenic: Shayann Persaud
  • Miss Congeniality: Shivani Debi
  • Miss Best Talent: Malika Boedoe

De organisatie spreekt haar trots uit over alle deelnemers. “Wij feliciteren alle deelneemsters voor hun inzet, groei en prachtige prestaties tijdens dit traject. Jullie zijn stuk voor stuk inspirerende jonge vrouwen.”

shop now
Caribbean Paas Party

Vorig artikel
Massale steun voor Mairan Sewtahal tijdens geslaagde bijeenkomst met Richard de Mos
LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival