Broers raken woning kwijt door brand

vuur suriname

BODO PARTY

Een houten woning aan de Sakitariusstraat in Suriname is zaterdagmiddag volledig door brand verwoest. Bij de brand hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, aangezien de bewoners op dat moment niet thuis waren.

De brand werd kort voor 17.00 uur ontdekt door een buurman, die onmiddellijk alarm sloeg. Hij zag rook uit de woning komen en schakelde direct de brandweer in.

Werken in de Caribbean

Het gaat om een woning van ongeveer 10 bij 12 meter, die in tweeën was verdeeld en werd bewoond door twee broers. De brand zou aan de achterzijde van de woning zijn ontstaan en greep vervolgens razendsnel om zich heen.

De woning brandde volledig uit, inclusief de inboedel. De brandweer wist het vuur uiteindelijk onder controle te krijgen, maar kon niet voorkomen dat de woning volledig in de as werd gelegd.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie van Kwatta is belast met het verdere onderzoek.

shop now
Caribbean Paas Party

