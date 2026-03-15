Bennie Miranda noemt DNA-leden golddiggers, hebzuchtig en gierig

Bennie Miranda noemt leden van De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname golddiggers, hebzuchtig en gierig. Volgens de voormalige VHP-propagandist zou het goed zijn als alle volksvertegenwoordigers afstand zouden doen van alle extra privileges die zij naast hun maandelijkse salaris van 130.000 SRD ontvangen.

“Wat doen ze daar in DNA? Niets. Ze appen, chatten en zitten te slapen. Al deze DNA-leden ontvangen daar 130.000 SRD en krijgen alles gratis, maar hebben het lef om te zeggen dat het volk nog geduld moet betrachten. Geen van hen komt met het voorstel om al die privileges weg te laten halen”, zei Miranda in een FB-video.

Volgens de criticus is NPS’er Poetini Atompai de enige van de 50 DNA-leden die tot nu toe heeft getoond verandering te willen in de onredelijk hoge geldelijke voorzieningen van de drie staatsmachten. Hij waarschuwt het Surinaamse volk ervoor om ervoor te waken wanneer deze overige 50 parlementariërs over viereneenhalf jaar weer huis aan huis zullen komen om de stem van de kiezer te zoeken.

“Die DNA-leden die daar worden geplaatst, zij laten jou pinaren. Want voor de afgelopen verkiezingen waren alle huidige DNA-leden van de NDP tegen salarisverhogingen. Ebu Jones, Ann Sadi, Stephen Tsang, Rabin Parmessar en Melvin Bouva waren ertegen. Now now no wan fu den e opo den mofo!

Bouterse zal wel in zijn graf omdraaien, want al deze NDP’ers stellen Bouterse teleur. Je kunt bijna zeggen dat ze hetzelfde doen als de VHP van toen. Want tot nu toe voeren ze hetzelfde beleid van de VHP door”, aldus Miranda.