Associatie van Surinaamse Reisagenten benadrukt rol als actor in toerisme

De Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA) heeft in de afgelopen periode op meerdere fronten nadrukkelijk van zich laten horen. Tijdens gesprekken met de directie van luchthaven Zanderij, minister Uraiqit Ramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), vertegenwoordigers van Sky High en de directie van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft de organisatie haar positie binnen de toerismesector stevig onderstreept en tegelijk diverse knelpunten en verwachtingen op tafel gelegd.

Volgens de reisagenten vervullen zij een veel bredere rol dan alleen het verkopen van reizen. ASRA benadrukte in de besprekingen dat de sector niet alleen werkgelegenheid helpt creëren en behouden, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan het bereikbaar en betaalbaar houden van tickets, tours en reisverzekeringen voor het publiek. Via nationale en internationale netwerken wordt Suriname bovendien actief onder de aandacht gebracht als toeristische bestemming, waarvan niet alleen de luchtvaartsector profiteert, maar ook hotels, taxidiensten, restaurants en uiteindelijk de overheid zelf.

Tegenover die bijdrage staat volgens ASRA wel een duidelijke verantwoordelijkheid van de staat. De overheid moet zorgen voor de nodige infrastructuur en voor een toeristvriendelijke omgeving waarin bezoekers zich welkom en goed gefaciliteerd voelen. Tijdens alle ontmoetingen werd de samenwerking tussen de organisatie en de betrokken instanties tegen het licht gehouden, terwijl ook verschillende aanbevelingen zijn gedaan om de sector verder te versterken.

Bij de luchthaven Zanderij lag de nadruk op de kwaliteit van de dienstverlening. ASRA wilde van de luchthavenleiding weten hoe processen efficiënter kunnen verlopen, hoe de afhandeling van passagiers sneller kan en op welke manier de drukte, met name op woensdagen wanneer meerdere vluchten vrijwel gelijktijdig landen, beter kan worden opgevangen. Ook de communicatie en de telefonische bereikbaarheid van de Johan Adolf Pengel International Airport kwamen nadrukkelijk aan bod.

In het overleg met het ministerie van TCT werd onder meer gesproken over het traject dat moet leiden tot de snelle invoering van de Toerisme Autoriteit. ASRA heeft daarbij duidelijk gemaakt ook binnen dat orgaan een rol te willen vervullen. Verder werd opnieuw gewezen op het belang van de luchtvaartovereenkomst met Nederland, die volgens de organisatie serieuze aandacht verdient als Suriname daadwerkelijk meer toeristen wil aantrekken.

Een opvallende ontwikkeling is de komst van de Dominicaanse luchtvaartmaatschappij Sky High. Op donderdag 5 maart vond een ontmoeting plaats tussen ASRA en vertegenwoordigers van de maatschappij, die vanaf 17 april twee keer per week op Santo Domingo wil gaan vliegen en Suriname in haar routenetwerk wil opnemen. De luchtvaartmaatschappij vliegt al op bestemmingen als Guyana, Havanna, Santiago de Cuba, Bonaire en Miami. Tijdens het gesprek besprak ASRA verschillende praktische zaken en verwachtingen rond de dienstverlening.

Ook de geruchtmakende KLM-rechtszaak passeerde tijdens de meetings met de overheid en de SLM de revue. Daarbij is naar voren gekomen dat zowel de regering als de SLM zich hebben gecommitteerd de wet te zullen naleven.

Op initiatief van ASRA en op uitnodiging van de SLM vond op maandag 9 maart bovendien een kennismakingsbijeenkomst plaats in hotel Residence Inn, waarbij alle reisagenten in Suriname aanwezig waren. Tijdens die bijeenkomst werd de nieuwe SLM-directie onder leiding van Johan Sandie voorgesteld. Daarnaast presenteerde de maatschappij haar vluchtplannen en de voorgenomen verbeteringen in de dienstverlening voor de komende periode. Zowel ASRA als de SLM sprak daarbij de intentie uit om de onderlinge samenwerking te verbeteren, regelmatiger overleg te voeren en knelpunten sneller bespreekbaar te maken.

De bijeenkomst werd in informele sfeer afgesloten met koffie, een borrel en snacks, maar de ondertoon van de reeks gesprekken is duidelijk: ASRA wil niet langer slechts toekijken, maar nadrukkelijk meepraten over de koers van de Surinaamse luchtvaart- en toerismesector.