Zaak tegen Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik in Florida geseponeerd

Tegen de Surinaamse vechter Jairzinho Rozenstruik zijn in Florida geen verdere strafrechtelijke stappen genomen in de zaak die begin januari tegen hem aanhangig werd gemaakt. De voormalige UFC-zwaargewichtvechter uit Suriname was in Pembroke Pines aangehouden nadat zijn partner aangifte tegen hem had gedaan wegens onder meer huiselijk geweld, mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Uit gerechtelijke stukken, waarover TMZ volgens eigen zeggen deze maand de hand wist te leggen, blijkt dat het Openbaar Ministerie uiteindelijk heeft besloten de zaak niet door te zetten. Als belangrijkste reden wordt genoemd dat het vermeende slachtoffer weigerde een beëdigde verklaring af te leggen en verder ook onvoldoende medewerking verleende aan het onderzoek.

Volgens de districtsadvocaat waren beide partijen verwikkeld geraakt in een wederzijdse confrontatie en liepen hun verklaringen over het incident uiteen. Door het uitblijven van medewerking van de vrouw zag het Openbaar Ministerie uiteindelijk geen redelijke kans op een veroordeling.

De partner van Rozenstruik had verklaard dat de vechter tijdens een verhitte woordenwisseling in een voertuig haar hand zou hebben vastgegrepen en daarin zou hebben gebeten. Ook stelde zij dat zij de auto niet mocht verlaten. Op basis van die beschuldigingen werd Rozenstruik destijds door de politie als de voornaamste agressor aangemerkt, waarna hij werd gearresteerd.

Na zijn aanhouding werd de Surinamer ondergebracht in een immigratiedetentiecentrum. Daarbij werd een eerste borgsom van 3.500 Amerikaanse dollar vastgesteld. Met het sepot is Rozenstruik nu van de aanklachten verlost.

De vechter zelf heeft vooralsnog geen publieke reactie gegeven op het besluit van de rechtbank. Wel lijkt daarmee de weg vrijgemaakt voor een mogelijke terugkeer in de vechtsport, nu zijn juridische problemen voorlopig achter hem liggen.

Rozenstruik is momenteel kampioen bij Dirty Boxing Championship. Die titel veroverde hij op 29 augustus 2025 tijdens DBX 3 in Miami, waar hij Rakim Cleveland knock-out sloeg en daarmee de eerste zwaargewichtkampioen van de organisatie werd.

Inmiddels wordt al vooruitgekeken naar een mogelijk volgend gevecht. Daarbij valt onder meer de naam van Gable Steveson, een protegé van Jon Jones. De voormalig NCAA-kampioen en olympiër maakte de laatste tijd indruk in de sport en won tijdens Dirty Boxing 4 van Billy Swanson met een knock-out na slechts vijftien seconden.

Een eventueel duel tussen Rozenstruik en Steveson zou volgens kenners een interessant krachtsverschil opleveren. Beiden staan bekend om hun zware stoten, maar Rozenstruik beschikt over aanzienlijk meer ervaring op hoog niveau. Tegelijkertijd wordt Steveson nog altijd in verband gebracht met een toekomstig debuut in de UFC.

Of het daadwerkelijk tot dat gevecht komt, is nog niet duidelijk. Vaststaat wel dat Rozenstruik, nu de zaak in Florida is geseponeerd, weer vooruit kan kijken naar het vervolg van zijn loopbaan.