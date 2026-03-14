Verdachte aangehouden in spraakmakende ontvoeringszaak Steven Maito

De politie in Suriname heeft vrijdag de verdachte R.R. aangehouden op zijn werk te Flora. Hij wordt in verband gebracht met de spraakmakende zaak van de beroving en ontvoering van de 40-jarige ondernemer Steven Maito aan de Zwartbontstraat.

Het slachtoffer werd op donderdag 17 februari bij aankomst thuis overmeesterd door vier gewapende en gemaskerde criminelen. Na zes dagen werd hij teruggevonden. Tot op heden is nog niet bekendgemaakt waar hij in die periode werd vastgehouden en wat het motief is.

De familie van het slachtoffer had een geldbedrag als beloning in het vooruitzicht gesteld voor degene die de gouden tip kon verschaffen over zijn ontvoering en het terugvinden. Op een gegeven moment ontving de familie een telefoontje met de mededeling dat het slachtoffer op een bepaalde plek kon worden opgehaald.

De politie werd in de zaak geraadpleegd. Na intensief onderzoek en op basis van uitgewerkte informatie van de inlichtingendiensten SIGMA en CTIU heeft het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de verdachte aangehouden.

Na zijn aanhouding is R., die bekend is bij de Surinaamse politie, overgedragen aan de Recherche Midden. Wat precies zijn rol is geweest in deze zaak, moet het verdere politieonderzoek uitwijzen.