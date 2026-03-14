Sewcharan: “Somohardjo, Nurmohamed en Hoefdraad moeten zich in vroeg stadium goed laten begeleiden door deskundige advocaten”

PRO-voorzitter en advocaat Gerold Sewcharan vindt dat mensen vertrouwen moeten hebben in Surinaamse instituten wanneer het vooral neerkomt op de vervolging en berechting van politieke ambtsdragers.

In de case waarin het Openbaar Ministerie in Suriname afgelopen week De Nationale Assemblee (DNA) heeft gevraagd om de ex-ministers Bronto Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, kan daarom nu niet direct gesteld worden dat het om een politieke vervolging gaat. Wel adviseert hij dat deze drie ex-bewindslieden zich in een zo vroeg mogelijk stadium goed laten begeleiden door deskundige advocaten.

“De dossiers op basis waarvan elke opsporing en vervolging plaatsvindt, moeten voldoende feiten en omstandigheden hebben die rechtvaardigen dat je tot een vervolging kan overgaan. Dus een politieke vervolging is een vervolging die eigenlijk puur op politieke gronden zou moeten zijn. En dat zou je dan ook uit het dossier moeten kunnen destilleren. Goede juristen kunnen eruit halen of het een politieke vervolging is of niet. En de instituten hebben ook de taak om te waken dat het geen politieke vervolging wordt. We moeten vertrouwen hebben in onze instituten”, zei Sewcharan in het programma ABC Actueel.

Nu is De Nationale Assemblee aan zet en volgens planning zal het college deze kwestie op donderdag 19 maart behandelen. “We weten niet wat er beslist zal worden, maar laat DNA het werk gewoon doen. Ik kan de garantie wel geven en ik heb het altijd gezegd: het systeem in Suriname is goed. Het moet alleen verbeterd worden. Daar vraag ik al jaren voor.

Ik denk dat het belangrijk is dat we in Suriname goed en veilig moeten kunnen leven met z’n allen. Laten we ervoor zorgen dat we een goed juridisch model hebben dat garanties biedt. Dat wanneer een rechtszaak tegen wie dan ook van ons wordt begonnen, dat we moeten kunnen rekenen op goede juridische bescherming van onze instituten. Advocaten dragen daar ook aan bij. Ook in dit geval.

Degenen van wie nu in DNA de in staat van beschuldigingstelling is gevraagd, hebben recht op rechtsbescherming en rechtsbijstand. Daar moeten ze ook gebruik van maken. Laten ze zich in een zo vroeg mogelijk stadium goed laten begeleiden door deskundige advocaten. Dat moeten ze niet laten voorbijgaan”, aldus de advocaat.