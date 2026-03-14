‘Seedorf en Kluivert gaan Natio Suriname als adviseurs bijstaan’

Suriname zet stevig in op kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal van komende zomer en het nationaal elftal NATIO krijgt daarbij ondersteuning van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert. Dat zei General manager Brian Tevreden in gesprek met ESPN.

De twee, door velen gerekend tot de grootste Surinaamse voetballers ooit, gaan Natio als adviseurs bijstaan in de aanloop naar het belangrijke traject richting een mogelijk WK-ticket. De inzet van het duo is volgens de krant om het project rond het Surinaamse voetbal verder te versterken.

Tevreden, die een goede persoonlijke band met beiden onderhoudt, heeft Seedorf en Kluivert bereid gevonden om hun ervaring en expertise beschikbaar te stellen waar dat nodig is.

Tevreden spreekt van een bijzondere ontwikkeling voor de Surinaamse voetbalbond. Volgens hem mag de bond zich gelukkig prijzen dat twee voetbalgrootheden van dit niveau hun steun willen geven aan de verdere opbouw van Natio. Hij benadrukt dat het van grote waarde is dat deze voormalige wereldtoppers zich achter het Surinaamse elftal scharen en hun kennis blijven inzetten voor de ontwikkeling van het nationale voetbal.

De komst van Seedorf en Kluivert past in een bredere lijn waarin Suriname zich op meerdere fronten probeert te versterken. Eerder werd Henk ten Cate, een trainer met een ruime staat van dienst, aangesteld als bondscoach. Ook Winston Bogarde en Jimmy Floyd Hasselbaink maken inmiddels deel uit van de staf, waarmee extra internationale ervaring aan het nationale project is toegevoegd.

Sportief gezien wacht Suriname een spannende periode. Vooralsnog lijkt de route naar het WK via de play-offs te lopen, maar door de huidige situatie in het Midden-Oosten is er nog veel onzekerheid over het verdere verloop. Vaststaat in elk geval dat Suriname eerst Bolivia moet verslaan. Daarna zou Irak de tegenstander zijn in de finale.

Juist rond dat laatste duel bestaat nog onduidelijkheid. Irak heeft om uitstel gevraagd, terwijl ook nog de mogelijkheid bestaat dat de WK-plek van Iran alsnog vrijkomt. Daardoor blijft het voor Suriname afwachten hoe het kwalificatietraject er uiteindelijk precies uit zal zien.

Met Seedorf en Kluivert haalt Suriname in elk geval een flinke dosis ervaring binnen op managementniveau. Beide oud-internationals kwamen eerder uit op een WK en speelden samen 166 interlands voor het Nederlands elftal. Hun betrokkenheid geeft het Surinaamse streven naar internationaal succes extra gewicht en uitstraling.