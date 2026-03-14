Parmessar: “Parlement kan beslissen over nader onderzoek in case drie ex-ministers; DNA heeft 90 dagen tijd”

In de case waarin het Openbaar Ministerie in Suriname deze week De Nationale Assemblee (DNA) heeft gevraagd om de ex-ministers Bronto Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, zal tijdens een huishoudelijke vergadering op donderdag 19 maart een besluit worden genomen over hoe de volksvertegenwoordiging dit verzoek zal aanpakken.

Volgens NDP-fractieleider Rabin Parmessar kan aan de ene kant beslist worden dat de procureur-generaal verder aan de slag kan. Aan de andere kant kan ook beslist worden dat het parlement nader onderzoek nodig heeft.

“Het parlement heeft dan 90 dagen de tijd daarvoor”, zei Parmessar in het programma Bakana Tori. Afgelopen donderdag is er een fractieleidersoverleg geweest met DNA-voorzitter Ashwin Adhin. Nu hebben de leden de ruimte om het vervolgingsverzoek te bestuderen.

Volgens Parmessar is Somohardjo DNA-lid en bovendien ook fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), waardoor hij ook volledig aan alles mag participeren. Het verzoek van het OM heeft geen effect op zijn functioneren.

“Er is een case hier gedropt en het is in behandeling. Dat heeft geen effect op zijn functioneren in het parlement. Zoals alle leden mag hij volledig participeren. Niets staat hem daarbij in de weg. Hij zal ook het woord in de vergadering mogen voeren indien hij daartoe de behoefte heeft”, aldus de NDP’er.

Aan de hand van het besluit in de huishoudelijke vergadering zal beslist worden of het verzoek wel of niet in een openbare vergadering zal worden behandeld.