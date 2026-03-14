'Monteur' aangehouden na voorschot voor autoherstel dat nooit werd uitgevoerd

De politie in Suriname heeft de verdachte I.S. aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van oplichting. Hij zou geld van een vrouw hebben aangenomen onder het voorwendsel herstelwerkzaamheden aan haar auto uit te voeren.

De 26-jarige aangeefster J.K. deed op zondag 8 maart 2026 aangifte bij de politie. Volgens haar had zij de verdachte een voorschot van 200 USD gegeven voor uitdeuk- en spuitwerkzaamheden aan haar voertuig.

De vrouw raakte op 28 januari betrokken bij een aanrijding, waarbij haar auto aanzienlijke deukschade opliep. Via een eerdere kennismaking bij een autoshop aan de Latourweg kwam zij in contact met een man die zich voorstelde als ‘Seedo’. Hij had eerder autoruiten voor haar getint en gaf aan ook monteur en lasser van beroep te zijn.

Volgens de aangeefster werd afgesproken dat de man de schade aan haar voertuig zou uitdeuken en de auto vervolgens zou spuiten voor een bedrag van 1.500 USD. Op 5 februari haalde de verdachte de auto op bij haar woning. Daarbij vroeg hij een voorschot van 400 USD, zogenaamd voor de aanschaf van een spuitpakket ter waarde van 12.000 SRD. Omdat de vrouw niet over dat bedrag beschikte, gaf zij hem 200 USD.

De verdachte verzekerde haar vervolgens meerdere keren telefonisch dat hij bezig was met de werkzaamheden. Later vroeg hij nog eens 400 USD voor het spuiten van de auto, maar dat bedrag heeft de aangeefster niet betaald.

De situatie kreeg een andere wending toen de vrouw op 5 maart via de eigenaar van de automarkt waar zij haar auto had gekocht, A.J., te horen kreeg dat haar voertuig mogelijk betrokken was geweest bij een beroving.

Een dag later nam zij opnieuw contact op met de verdachte en gaf aan haar auto te willen zien. Op 7 maart spraken zij af aan de Bloemenveldweg. Daar trof de aangeefster haar auto aan, maar tot haar verbazing bleek dat er geen herstelwerkzaamheden waren verricht. De bumper en de fender waren losgemaakt en lagen in het voertuig.

Toen zij de verdachte vroeg de onderdelen weer te monteren zodat zij de auto kon ophalen, verdween hij korte tijd later spoorloos. Zij probeerde hem vervolgens telefonisch te bereiken, maar hij maakte zich onbereikbaar.

Een man die op het terrein aanwezig was en spuiter bleek te zijn, vertelde haar dat de verdachte de auto ongeveer een week eerder bij hem had achtergelaten zonder een voorschot te betalen. Pas op 7 maart zou hij opnieuw zijn langsgekomen en de spuiter 1.000 SRD hebben gegeven om met de werkzaamheden te beginnen.

Volgens de aangeefster bleek hieruit dat de verdachte haar auto via een andere spuiter tegen een veel lagere prijs wilde laten herstellen, terwijl hij zelf een hoger bedrag van haar had gevraagd.

Na onderzoek wist de politie de verdachte Isaiah op te sporen en aan te houden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.