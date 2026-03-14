Jogi: “Over Sewdien kunnen we duizend dingen zeggen, maar zolang we geen feiten hebben moeten we voorzichtig zijn”

Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi is er tot nu toe vooral sprake van speculatie rond een mogelijk verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om oud-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Parmanand Sewdien in staat van beschuldiging te stellen. Hij benadrukt dat er vooralsnog geen concrete feiten zijn die zo’n stap rechtvaardigen.

Jogi wees erop dat de procureur-generaal tot nu toe drie zaken aan De Nationale Assemblee (DNA) heeft voorgelegd. Daarbij gaat het om verzoeken voor de in staat van beschuldigingstelling van de voormalige ministers Gillmore Hoefdraad, Bronto Somohardjo en Riad Nurmohamed. Over Sewdien circuleren volgens hem echter alleen geruchten.

“Over Sewdien kunnen we duizend dingen zeggen, maar zolang we geen feiten hebben moeten we voorzichtig zijn,” zei Jogi in een interview op Stanvaste Radio.

De VHP-parlementariër hoopt dat het parlement het OM de ruimte zal geven om zijn werk te doen en eventuele vervolgingen voort te zetten. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de coalitiefracties, aangezien een meerderheid van stemmen nodig is om een verzoek tot in staat van beschuldigingstelling goed te keuren.

Volgens Jogi staat voor zijn partij het principe van de rechtsstaat centraal. Hij gaf aan dat de VHP-fractie bereid is om het verzoek van het OM te steunen, ook wanneer het gaat om een partijgenoot.

“Wij zijn de partij van de rechtsstaat en rechtsstatelijkheid. Als Nurmohamed in staat van beschuldigingstelling komt, zullen wij daarvoor stemmen,” aldus de parlementariër.