De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname (EZOTI) heeft in de periode van 10 tot en met 12 maart controles uitgevoerd bij diverse supermarkten waar amusements­spelen waren geplaatst. Tijdens deze inspecties zijn meerdere spellen verwijderd omdat hiervoor geen vergunning aanwezig was.

Bij verschillende supermarkten werden amusements­spelen aangetroffen die vóór de winkels waren geplaatst zonder de vereiste toestemming. Volgens de betrokken ondernemers beschikten zij bovendien niet over contactgegevens van de eigenaar van de speelautomaten.

Het gaat om de volgende ondernemingen:

Y.M. aan de Indira Gandhiweg no. 771

X. Supermarket aan de Indira Gandhiweg no. 588

Z.J. Supermarket aan de Indira Gandhiweg no. 943

Xi Supermarket aan de Mohamed Rashid Pierkhanweg no. 288

J. Supermarket aan de Commissaris Weythingweg no. 109

Y.L. Supermarket aan de Commissaris Weythingweg no. 215

M.S. Warenhuis aan de Commissaris Weythingweg no. 294

De ondernemers hebben elk een ernstige waarschuwing ontvangen en zijn geïnstrueerd om dergelijke amusements­spelen niet langer vóór hun supermarkten te plaatsen zonder de vereiste vergunning.

Tijdens de controles heeft de ECD daarnaast bij Y.L. Supermarket aan de Kasabaholoweg no. 165 smokkel­sigaretten van verschillende merken aangetroffen. De sigaretten, die vermoedelijk van smokkel afkomstig zijn, zijn in beslag genomen.

Er is proces-verbaal opgemaakt en hulpofficieren van justitie, werkzaam bij de ECD, zijn inmiddels gestart met een onderzoek naar deze zaak.

Bij Y.K. Supermarket aan de Kennedyweg no. 746 en W.T. Supermarket aan de Albert Plesmanstraat no. 509 constateerden controleurs dat bij diverse producten – waaronder eieren, sausjes, bout, brood en thee – geen prijsaanduiding aanwezig was. De ondernemers kregen opdracht om, in aanwezigheid van de ECD, onmiddellijk de juiste prijzen aan te brengen. Daarnaast werden vervallen rode bieten en Aobara spray paint uit de schappen verwijderd.

Het ministerie van Economische Zaken roept winkeliers op om te allen tijde volledige medewerking te verlenen aan controlewerkzaamheden van ECD-ambtenaren en zich strikt te houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Ook de samenleving wordt gevraagd alert te zijn op mogelijke prijsopdrijving en smokkel. Vermoedens of klachten kunnen worden gemeld via het WhatsApp-nummer +597 8530915 of via de telefoonnummers 483949 en 402080, toestel 1053.