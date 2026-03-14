Digitale simkaart steeds vaker gebruikt door reizigers tussen Nederland en Suriname

Reizigers tussen Nederland en Suriname maken steeds vaker gebruik van digitale simkaarten, ook wel eSIM genoemd. Deze technologie maakt het mogelijk om mobiel internet te activeren zonder een fysieke simkaart in de telefoon te plaatsen.

De eSIM is inmiddels beschikbaar op veel moderne smartphones, waaronder recente iPhone- en Android-modellen. Gebruikers kunnen daarmee een mobiel abonnement of databundel activeren door simpelweg een profiel te downloaden op hun toestel.

Praktisch voor reizigers

Voor mensen die regelmatig tussen Nederland en Suriname reizen, kan dat praktische voordelen hebben. Zo hoeven gebruikers geen lokale simkaart meer te kopen op de luchthaven of in een winkel. Ook kunnen zij meerdere nummers op één telefoon gebruiken.

Daarbij wordt de simkaart digitaal toegevoegd aan het toestel.

Groei van digitale simkaarten

Telecomexperts verwachten dat eSIM de komende jaren verder zal groeien. De technologie bespaart ruimte in smartphones en maakt het eenvoudiger om abonnementen op afstand te activeren.

Voor reizigers betekent dat vooral gemak. Ze kunnen bijvoorbeeld een tweede databundel toevoegen voor gebruik in het buitenland zonder hun bestaande simkaart te verwijderen.

Suriname en mobiel internet

Volgens reisplatforms gebruiken steeds meer internationale reizigers mobiele data tijdens hun verblijf in Suriname, bijvoorbeeld voor navigatie, communicatie en het regelen van vervoer. Op websites wordt uitgelegd hoe mobiel internet en simkaarten tijdens een reis werken en waar reizigers rekening mee moeten houden.

Met de opkomst van digitale simkaarten lijkt het gebruik van fysieke simkaartjes op luchthavens langzaam af te nemen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren verder zal doorzetten.