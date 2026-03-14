Danitsia Sahadewsing door naar knock-outs in The Voice of Holland

Danitsia Sahadewsing in battle the voice of holland 2026

De Battles van The Voice of Holland zijn op vrijdag 13 maart van start gegaan. In deze ronde nemen per team telkens twee kandidaten het tegen elkaar op in een battle, waarbij uiteindelijk slechts één persoon doorgaat naar de knock-outs.

Danitsia Sahadewsing uit Suriname nam het op tegen Kelly Hensen met het nummer Juice van Lizzo. Danitsia had een iets sterkere performance. De uiteindelijke beslissing was voor de coaches echter niet eenvoudig.

Uiteindelijk koos coach Ilse DeLange ervoor om met de Surinaamse zangeres door te gaan naar de knock-outs.

De battle van Danitsia en Kelly is hieronder te bekijken.

