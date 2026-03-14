Autobestuurder rijdt voetgangster op berm aan, biedt schijnhulp en slaat op de vlucht

Een bestuurder van een oud model Toyota Starlet met kentekennummer 41-08 PP heeft op donderdag 12 maart een voetgangster aangereden op de berm langs de Aquariusstraat in Suriname. Na de aanrijding in de vroege avond kwam het voertuig gedeeltelijk in de goot langs de weg terecht.

De bestuurder stapte na het voorval uit het voertuig en liep naar de zwaargewonde vrouw. Hij hield het slachtoffer korte tijd vast, alsof hij hulp wilde bieden, maar liet haar vervolgens in hulpeloze toestand achter en vluchtte van de plaats. Volgens omstanders rook de automobilist zwaar naar alcohol.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer over te brengen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De vrouw is daar ter verpleging opgenomen.

Het voertuig van de verdachte is door de politie in beslag genomen en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden werken aan de opsporing en aanhouding van de gevluchte bestuurder.

Personen die informatie hebben over de verblijfplaats van de verdachte worden verzocht contact op te nemen met de politie van Kwatta via de telefoonnummers 436132 of 435392, of via het alarmnummer 115.