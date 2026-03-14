Auto van opgepakte verdachte kluisdiefstal ook gelinkt aan sabotage Safe City-camera

De politie heeft onlangs een man die bekend is onder de bijnaam ‘Booth’, aangehouden op verdenking van diefstal middels braak aan de Rio Negrostraat. In die zaak werd vorig jaar een kluis met sieraden en een groot geldbedrag in euro’s buitgemaakt.

De arrestatie kreeg extra gewicht doordat bij de verdachte ook een grijsgelakt voertuig werd aangetroffen en in beslag genomen.

Dat voertuig is volgens de politie namelijk niet alleen van belang in de inbraakzaak, maar is ook in beeld gekomen in het onderzoek naar het doorsnijden van de stroomkabel van een Safe City-camera aan de Zwartenhovenburgstraat.

Daarmee krijgt de zaak volgens de opsporingsdiensten een bredere lading. Niet alleen wordt de verdachte gelinkt aan een inbraak met forse buit op 25 oktober 2025, maar ook aan mogelijke sabotage van cameratoezicht in de binnenstad.

De politie werkt nog aan het verdere onderzoek en probeert ook mogelijke medeverdachten in beeld te brengen. Het Openbaar Ministerie is inmiddels in kennis gesteld van de arrestatie.