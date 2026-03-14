28-jarige Surinamer promoveert cum laude aan de Technische Universiteit Delft

Op maandag 9 maart 2026 promoveerde de 28-jarige Adarsh Kalikadien cum laude – met lof! – aan de Technische Universiteit (TU) Delft. De promotiecommissie oordeelde dat de materie van zijn onderzoek tot de top 5 in de wereld behoort. Daar is de jonge doctor, geboren in Den Haag, erg trots op.

“Het is een waardering waar ik na 4 jaar onderzoek en voortgaande studie met enorme voldoening op terugkijk.”

In 2016 begon Adarsh Kalikadien zijn studie aan de TU Delft. Drie jaar later behaalde hij zijn Bachelor in moleculaire wetenschap en technologie en in 2021 zijn Master. Zijn Master-onderzoek werd met een 10 gewaardeerd.

Kalikadien: “Dit leverde niet alleen mijn eerste wetenschappelijke publicaties op, maar legde ook het fundament voor mijn promotieonderzoek in samenwerking met de farmaceutische industrie en wetenschappelijk begeleid door TU Delft.

De titel van zijn proefschrift luidt: The wonders of digital catalysis – Bridging chemistry and machine learning for homogeneous catalyst design. In essentie gaat het onderzoek van Kalikadien over de vraag hoe we met behulp van computers en data sneller en slimmer nieuwe katalysatoren ontdekken. Het antwoord bleek te liggen op het snijvlak van de scheikunde en de computerwetenschap.

“In plaats van eindeloos te experimenteren in een reageerbuis, zocht ik naar manieren om computers de complexe patronen in de eigenschappen van katalysatoren aan te leren. Door de computer deze eigenschappen te laten doorgronden, kunnen we chemische processen, zoals de productie van medicijnen aanzienlijk verbeteren en versnellen”, aldus de jonge kersverse doctor.

Met zijn cum laude promotie hoopt Adarsh niet alleen zijn wetenschappelijke publicaties te continueren, maar hij wil ook een nieuwe generatie inspireren. “Door mijn ervaringen en inzichten uit de wereld van wetenschap te delen, wil ik jongeren met een migratieachtergrond laten zien dat de academische top geen ivoren toren is, maar een plek waar talent en ambitie tot ontwikkeling kunnen komen.”

In april begint een nieuw hoofdstuk in Kalikadiens carrière waarbij hij de opgedane kennis direct in de praktijk zal brengen. Dan begint hij aan een uitdagend project dat een brug slaat tussen de industrie en de universiteit. Bij het wereldwijde en toonaangevende voedings- en drankenbedrijf Danone gaat hij zich richten op het verbeteren en verduurzamen van de chemische processen achter de productie van melkproducten, met toepassing va nieuwe AI-technieken.