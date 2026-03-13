Zussen van 12, 14 en 21 jaar aangehouden voor winkeldiefstal; 14-jarige hoogzwanger

De politie in Suriname heeft drie zussen aangehouden op verdenking van een reeks winkeldiefstallen bij supermarkt Fu Tian. Het betreft de 12-jarige O.G., de 14-jarige hoogzwangere S.G. en de 21-jarige A.E.

De benadeelde deed afgelopen zaterdag aangifte, nadat hij camerabeelden van zijn supermarkt had teruggekeken. Daarop was te zien dat de 14-jarige en de 21-jarige verdachte op meerdere dagen goederen uit de winkel zouden hebben weggenomen.

Volgens de beelden namen de verdachten op woensdag 4 maart, donderdag 5 maart, vrijdag 6 maart en zaterdag 7 maart diverse levensmiddelen, elektrische apparaten en andere goederen uit de schappen.

De artikelen werden eerst in een winkelmand gelegd en vervolgens in handtassen gestopt, waarna de vrouwen de zaak verlieten zonder te betalen. Door de drukte in de supermarkt bleef dat aanvankelijk onopgemerkt bij het personeel.

Na bestudering van alle opnamen en een berekening van de verdwenen goederen kwam de winkelier uit op een schadebedrag van ongeveer SRD 20.000. De politie wist de verdachten vervolgens op te sporen en aan te houden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 12-jarige na verhoor heengezonden. Zij zou in één geval twee knuffelbeertjes hebben weggenomen.

De 14-jarige verdachte is vanwege haar vergevorderde zwangerschap niet in verzekering gesteld. Over het verdere verloop van haar zaak vindt nog afstemming plaats met het Openbaar Ministerie.

De 21-jarige zus is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie wel in verzekering gesteld.