Verdachte aangehouden voor steekpartij waarbij beveiliger bar gewond raakte

De 25-jarige Elton K. is donderdag door de politie in Suriname aangehouden in verband met de steekpartij bij een bar aan de Masonstraat. Hij werd aan de Leo Heinemanstraat aangehouden na uitgewerkte informatie van de inlichtingendiensten CTIU en Sigma, in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de Recherche Paramaribo.

Hij wordt ervan verdacht in de nacht van maandag op dinsdag 10 maart een 30-jarige security guard met een mes te hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij meerdere steekwonden op en werd met een ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer eerder op de avond twee mannen van Guyanese afkomst uit de bar had verwijderd omdat zij de orde verstoorden. Later keerden de mannen terug en probeerden opnieuw toegang te krijgen tot de uitgaansgelegenheid.

Toen de security guard hen opnieuw de toegang weigerde, ontstond een worsteling. Tijdens de confrontatie zou één van de mannen een mes hebben getrokken en de beveiliger hebben gestoken.

Bij aankomst van de Surinaamse politie waren de verdachten reeds van de plaats delict verdwenen. Het slachtoffer liep steekwonden op in de buikstreek en aan zowel zijn linker- als rechterarm.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.