HomeOnderwerpenEntertainment‘The Lion of Baithak Gana’ Dewindersingh Sewnath vandaag 41 jaar
EntertainmentNieuws uit Nederland

‘The Lion of Baithak Gana’ Dewindersingh Sewnath vandaag 41 jaar

-

0

BODO PARTY

De bekende Nederlandse baithak gana-zanger, toetsenist en leider van de baithak gana groep Swastika, Dewindersingh Sewnath, viert vandaag zijn 41ste verjaardag.

Sewnath, die zijn roots in Den Haag heeft, wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke artiesten in de baithak gana muziekstijl, zowel in Nederland als in Suriname. Hij treedt regelmatig op in beide landen.

Werken in de Caribbean

De zanger, die onder de Hindoestaande gemeenschap bekend staat als de ‘Lion of Baithak Gana’, groeide op met een diepe passie voor de muziekstijl die zijn leven zou bepalen. Deze passie werd van jongs af aan aangewakkerd door zijn vader en de legendarische Ustaad Ramdew Chaitoe.

Op zevenjarige leeftijd kreeg Sewnath de unieke kans om samen met zijn idool te zingen en de zegen van de meester te ontvangen, wat een cruciaal moment was in zijn muzikale carrière.

Zijn reis in de muziek begon echter niet als zanger, maar als dholakspeler. De jonge Sewnath speelde de traditionele trommel met de nodige vaardigheid, maar zijn verlangen om meer te leren en zich verder te ontwikkelen als artiest was altijd aanwezig. Na verloop van tijd breidde hij zijn muzikale repertoire uit.

Naast zijn muzikale carrière heeft de ‘Lion of Baithak Gana’ sinds 2019 ook zijn eigen bedrijf, DCC Dewinder’s Car Cosmetics & Repair, opgericht.

Sewnath heeft veel plannen voor de toekomst en zijn fans kijken uit naar zijn verdere ontwikkelingen.

shop now
Caribbean Paas Party

Vorig artikel
MI-GLIS-besluit dat bezoekers buiten moeten parkeren stuit op golf van kritiek
Volgend artikel
Peppie ziet koopkrachtversterkingsmaatregelen als druppel op een gloeiende plaat
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival