‘The Lion of Baithak Gana’ Dewindersingh Sewnath vandaag 41 jaar

De bekende Nederlandse baithak gana-zanger, toetsenist en leider van de baithak gana groep Swastika, Dewindersingh Sewnath, viert vandaag zijn 41ste verjaardag.

Sewnath, die zijn roots in Den Haag heeft, wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke artiesten in de baithak gana muziekstijl, zowel in Nederland als in Suriname. Hij treedt regelmatig op in beide landen.

De zanger, die onder de Hindoestaande gemeenschap bekend staat als de ‘Lion of Baithak Gana’, groeide op met een diepe passie voor de muziekstijl die zijn leven zou bepalen. Deze passie werd van jongs af aan aangewakkerd door zijn vader en de legendarische Ustaad Ramdew Chaitoe.

Op zevenjarige leeftijd kreeg Sewnath de unieke kans om samen met zijn idool te zingen en de zegen van de meester te ontvangen, wat een cruciaal moment was in zijn muzikale carrière.

Zijn reis in de muziek begon echter niet als zanger, maar als dholakspeler. De jonge Sewnath speelde de traditionele trommel met de nodige vaardigheid, maar zijn verlangen om meer te leren en zich verder te ontwikkelen als artiest was altijd aanwezig. Na verloop van tijd breidde hij zijn muzikale repertoire uit.

Naast zijn muzikale carrière heeft de ‘Lion of Baithak Gana’ sinds 2019 ook zijn eigen bedrijf, DCC Dewinder’s Car Cosmetics & Repair, opgericht.

Sewnath heeft veel plannen voor de toekomst en zijn fans kijken uit naar zijn verdere ontwikkelingen.