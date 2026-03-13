Peppie ziet koopkrachtversterkingsmaatregelen als druppel op een gloeiende plaat

Gettoleider Raynold van Els, beter bekend als Peppie, noemt de recent aangekondigde koopkrachtversterkingsmaatregelen in Suriname een druppel op een gloeiende plaat. En alhoewel het een beweging is vanuit de regering om mensen tegemoet te komen, vindt de ABOP’er dat mensen meer dan dat nodig hebben.

“Het is maar een druppel op een hete pan. Na wan beweging, maar a deh moro tranga leki dat fanowdu”, zei Peppie in een interview op Sign-In TV. De gettoleider is ingenomen met het voornemen van de regering om de woningnood in het land te helpen oplossen, aangezien veel personen vanwege de hoge kosten niet in staat zijn om zelf een huis te laten bouwen of te kopen.

“Zelf de middenklasse redt het tegenwoordig niet meer. Vooral met de aankomende periode, waarin we kunnen verwachten dat het nog iets moeilijker zal gaan vanwege de oorlog met Iran. Want dat heeft ook invloed op de brandstofprijs in Suriname. En wanneer die stijgt, zullen ook de prijzen van alles meestijgen. Dus als er nu bewegingen zijn om de woningnood op te lossen, dan is dat welkom”, stelde hij.

Volgens Peppie moeten er alleen geen politieke spelletjes met het arme volk worden gespeeld door de huizen toe te kennen aan politieke vrienden of toppers, die deze dan vervolgens gaan verhuren.

Om de bevolking zoveel mogelijk te beschermen, worden eerder aangekondigde maatregelen volgens president Jennifer Simons nu versneld uitgevoerd. De kinderbijslag wordt eind maart verhoogd naar SRD 250. Daarnaast krijgen mensen met een beperking, AOV’ers en geregistreerde sociaal zwakke huishoudens een aanvullende toelage van SRD 1.000. Ambtenaren en landsdienaren ontvangen eind maart een koopkrachtversterking van SRD 1.500, terwijl leerkrachten een ondersteuningstoelage van SRD 2.500 krijgen.