Misiekaba springt in de bres voor Afonsoewa: “Ze heeft steeds aangegeven dat ze wil werken”

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) is woensdag, voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM), in de verdediging gegaan voor zijn partijgenoot en DNA-lid Silvana Afonsoewa.

Recent beschuldigde ex-minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin haar ervan in de periode juni 2020 tot en met februari 2023 als ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid ten onrechte salaris te hebben ontvangen, zonder daarvoor arbeid te hebben verricht.

Volgens Misiekaba heeft Afonsoewa na de beëindiging van haar DNA-lidmaatschap in 2020 gesolliciteerd naar een baan bij het ministerie van Volksgezondheid, waarna zij rechtsgeldig in dienst is genomen door de toenmalige minister Antoine Elias. En alhoewel zij steeds heeft aangegeven te willen werken, heeft Ramadhin nagelaten en geweigerd om haar daartoe de gelegenheid te bieden.

“Een ieder weet dat mevrouw Afonsoewa als achtergrond verpleegkunde heeft, dus ze was daar op de juiste plek. Er werden werkafspraken gemaakt met Afonsoewa, maar toen de nieuwe minister Amar Ramadhin aantrad, heeft hij Afonsoewa niet opgeroepen. Je zou je dus kunnen afvragen op basis waarvan hij stelt dat mevrouw Afonsoewa niet wilde werken.

Op basis van de constatering van de inmiddels ex-minister heeft hij het salaris geblokkeerd in maart 2023. Er kwam een kort geding, aangespannen door Afonsoewa, en in dat kort geding werd zij in het ongelijk gesteld. En dat is dus het vonnis dat gedeeld is door ex-minister Ramadhin.

Afonsoewa is daarop in hoger beroep gegaan en reeds op de eerste zitting heeft de rechter aan haar gevraagd of ze wil werken. Ze zei daarop: ja, ik heb dat ook meerdere keren per brief aangegeven”, zei Misiekaba.

Volgens de bewindsman is hij niet eerder op deze kwestie ingegaan, omdat hij de directie van VWA de gelegenheid gaf om alles eerst op een rijtje voor hem te zetten. Hij spreekt van geluk dat de huidige directeur van het ministerie dezelfde directeur is als toen. Hierdoor kon hij het een en ander beamen.

Nadat de eerste zitting in hoger beroep plaatsvond, heeft de directeur opdracht aan het ministerie gegeven om Afonsoewa een werkplek te geven. Dus een bureau, stoel en werkmiddelen. En dat zij gelijk moest worden ingezet op basis van haar beschikking. Hetgeen ook is gebeurd.

Het salaris dat geblokkeerd was, is ook gelijk gedeblokkeerd en Afonsoewa kon weer genieten van haar salaris. Ook heeft de rechter aangegeven dat over de periode van 21 maanden waarin zij geen salaris heeft gekregen, in onderhandeling moest worden getreden met het ministerie om eruit te komen. Die onderhandeling is door de vorige leiding niet uitgevoerd.

“Het ligt op mijn bord en dat van de directie en dat zullen we oppakken”, vervolgde Misiekaba. De bewindsman stoorde zich eraan dat Ramadhin niet het volledige verhaal heeft verteld. Alles wijst er volgens hem op dat toen kennelijk op basis van politieke rancune is gehandeld. Hij zal de zaak verder rechttrekken.