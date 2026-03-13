Minister Monorath wil uiterlijk augustus naamsverandering voor JusPol realiseren

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) streeft ernaar om in aanloop naar het 75-jarig bestaan van JusPol op 7 augustus de naamsverandering van het ministerie te hebben gerealiseerd.

Momenteel zijn er twee mogelijkheden, namelijk Justitie & Veiligheid of Justitie, Veiligheid & Rechtsbescherming. Aansluitend hierop zal ook het organogram van het ministerie worden aangepast. Zo moet vooral het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (BUFAZ) een betere positie in het organogram krijgen.

“BUFAZ is te ver onderaan. Het valt onder een hoofd, dan weer onder een onderdirecteur, dan weer onder een directeur en dan pas onder de minister. Het is te ver in het organogram, terwijl ze verregaande besluitvormingsbevoegdheden hebben om onder andere de uithuisplaatsing van kinderen te regelen, de omgangsregeling vast te stellen, welke ouder het kind krijgt of niet, maar ook aan welk tehuis het kind kan worden toevertrouwd.

In dat hele traject heb je controlemechanismen die wij vanuit Justitie zelf hebben, maar de zorg voor kinderen die uit huis worden geplaatst in instellingen valt onder Sociale Zaken”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

BUFAZ is volgens Monorath dagelijks bij de rechter om zaken juridisch vast te stellen, waaronder ook de rechtspositie van kinderen. Hierdoor heeft hij besloten om deze afdeling naast een dienstauto ook te voorzien van een busje en een gewapende veiligheidsman.

“Want als je een kind uit huis plaatst, dan is er altijd een groep die blij is en een groep die niet blij is. Mensen van mij worden aangevallen. Dus we hebben een gewapende veiligheidsman en we hebben verder gewerkt aan de versterking van die afdeling”, aldus de minister.