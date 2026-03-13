MI-GLIS-besluit dat bezoekers buiten moeten parkeren stuit op golf van kritiek

Het bestuur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem in Suriname (MI-GLIS) aan de Jagernath Lachmonstraat heeft donderdag 12 maart in een bekendmaking laten weten dat het parkeerterrein van de overheidsinstantie vanaf vandaag, vrijdag 13 maart, uitsluitend bestemd zal zijn voor personeel. Bezoekers worden verzocht gebruik te maken van parkeergelegenheid buiten het terrein.

De maatregel heeft inmiddels een golf van kritiek losgemaakt op sociale media en in verschillende maatschappelijke kringen. Velen vinden het onbegrijpelijk dat bezoekers, die voor officiële zaken bij de instantie moeten zijn, niet langer gebruik mogen maken van het ruime parkeerterrein. MI-GLIS verhuisde eerder van de Primulastraat naar de Jagernath Lachmonstraat, juist om bezoekers betere parkeermogelijkheden te bieden.

Een vakbondsvoorzitter reageerde scherp op het besluit: “Het is onvoorstelbaar dat een overheidsinstantie met zo’n groot parkeerterrein bezoekers nu verplicht om buiten te parkeren. Bezoekers zijn in dit geval klanten van de overheid. Zij komen hier voor dienstverlening en brengen uiteindelijk ook inkomsten binnen voor de staat. Dan kun je hen toch niet ineens laten uitzoeken waar ze moeten parkeren, terwijl het terrein van MI-GLIS met ruime parkeergelegenheid is ingericht om het bezoek gemakkelijker te maken.”

Naast het ongemak wijzen critici ook op veiligheidsrisico’s in de omgeving. Volgens hen staat de buurt al geruime tijd bekend om meldingen van auto-inbraken. Tegen deze achtergrond noemen velen het besluit van MI-GLIS zorgwekkend en slecht doordacht.

Een docent van het nabijgelegen NATIN stelt dat de maatregel de veiligheid van bezoekers in gevaar brengt. “De omgeving wordt al geruime tijd geteisterd door auto-inbrekers. Als bezoekers worden gedwongen buiten het terrein te parkeren, stel je hen bloot aan onnodige risico’s. Voor senioren zal het bovendien erg belastend en forcerend zijn om hun auto buiten te parkeren en daarna naar het kantoor te lopen. Dit soort besluiten zonder duidelijke uitleg of alternatieve voorzieningen zal op veel weerstand stuiten.”

De leiding van MI-GLIS wordt opgeroepen de maatregel te heroverwegen en de situatie te handhaven zoals voorheen, waarbij zowel personeel als bezoekers gebruik kunnen maken van het parkeerterrein onder toezicht van de bewaking.