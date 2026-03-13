Man (23) aangehouden voor het bezwangeren van 14-jarig meisje

Archieffoto (c) Korps Politie Suriname

BODO PARTY

De politie in Suriname heeft donderdag een 23-jarige man opgespoord en aangehouden op verdenking van seks met een minderjarige.

Het onderzoek kwam op gang nadat een winkelier aangifte had gedaan van diefstal uit zijn zaak door drie zussen. Een van hen bleek de 14-jarige S. te zijn, die hoogzwanger is.

Werken in de Caribbean

In het kader van het onderzoek werd het meisje door de politie opgespoord en aangehouden. Uit het verdere onderzoek kwam de jongeman A.S. als verdachte naar voren.

Volgens de Surinaamse wet genieten kinderen jonger dan 16 jaar bescherming tegen seksuele handelingen met volwassenen. De verdachte werd daarop ambtshalve door de politie aangehouden.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de 23-jarige man in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

shop now
Caribbean Paas Party

