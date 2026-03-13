Drugsverkoper ‘Lava’ opnieuw aangehouden: dit keer met illegaal jachtgeweer en drugs

Een man die in Albina bekendstaat onder de naam ‘Lava’ is opnieuw in handen van de politie gevallen. Volgens de politie van Regio Oost werd hij gisteren aangehouden met een illegaal dubbelloops jachtgeweer met munitie, een hoeveelheid drugs en twee fijnwegers.

De verdachte verklaarde dat hij het illegale jachtgeweer voor zijn eigen veiligheid in bezit had. Het vuurwapen zou afkomstig zijn uit Frans-Guyana.

Voor de man is het niet de eerste keer dat hij met justitie in aanraking komt. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd hij op zijn adres in Papatam, te Albina, ook al aangehouden. Bij die eerdere aanhouding trof de politie drugs en een vuistvuurwapen aan.

Na zijn recente arrestatie is ‘Lava’ in verzekering gesteld. Hij is inmiddels overgedragen aan politiebureau Albina, waar het onderzoek wordt voortgezet.

