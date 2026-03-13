Drugsvangst op zee: Surinamers, Brazilianen en Nederlander opgepakt met 1.800 kilo cocaïne

De Portugese gerechtelijke politie heeft een vermoedelijk internationaal drugstransport richting Europa een zware klap toegebracht. Tijdens operatie ‘Survivor’ werd op volle zee een vissersboot uit Latijns-Amerika onderschept, waarbij ongeveer 1.800 kilo cocaïne in beslag is genomen en acht bemanningsleden zijn aangehouden.

De onderschepping vond plaats op ongeveer 450 zeemijl van de Azoren, ruim 800 kilometer uit de kust, onder volgens de autoriteiten bijzonder moeilijke vaaromstandigheden. De actie kwam tot stand in samenwerking met de Portugese marine en luchtmacht.

Volgens de Portugese politie maakt de vangst deel uit van een breder onderzoek naar een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met de smokkel van grote partijen drugs naar het Europese vasteland. De vissersboot zou daarbij zijn ingezet als transportmiddel om de cocaïne over zee Europa binnen te krijgen.

Aan boord troffen de autoriteiten acht mannen aan: vier Brazilianen, drie Surinamers en één Nederlander. Naast de drugs werden ook verschillende voorwerpen in beslag genomen die volgens de onderzoekers gebruikt zouden zijn bij de navigatie en het vervoer van de cocaïne.

De verdachten en de onderschepte lading zijn vervolgens met een marineschip overgebracht naar de haven van Ponta Delgada op de Azoren. Daar worden de zaak en de in beslag genomen goederen verder onderzocht.

De Portugese gerechtelijke politie laat weten dat na de eerste bevindingen meerdere onderzoeksstappen zijn gezet om extra bewijsmateriaal te verzamelen en de smokkelactiviteiten van de groep verder in kaart te brengen. Daarbij wordt samengewerkt met het rechercheteam op de Azoren en het openbaar ministerie in Ponta Delgada.

Het onderzoek kreeg bovendien een internationaal karakter. De operatie vond plaats binnen het samenwerkingsverband MAOC-N, een centrum dat zich richt op de bestrijding van drugssmokkel over zee. Ook Britse en Amerikaanse diensten waren bij de actie betrokken, waaronder de NCA, de DEA en de JIATF-S.

De onderzoeken lopen intussen door om meer zicht te krijgen op de achtergrond van het netwerk en mogelijke internationale vertakkingen. De acht arrestanten zullen worden voorgeleid voor een eerste verhoor, waarna wordt beslist welke dwangmaatregelen tegen hen zullen worden genomen.