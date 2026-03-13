Bejaarde vrouw (81) overvallen in eigen woning

Een 81-jarige vrouw is donderdag op klaarlichte dag in haar woning aan de Tangibaweg in Suriname overvallen. De dader wist twee tassen met persoonlijke goederen buit te maken en sloeg daarna op de vlucht.

Het slachtoffer, G.B., was op het moment van de overval thuis met haar echtgenoot. Haar man bevond zich op een bepaald moment op het achterterrein van de woning, waardoor zij alleen in het huis achterbleef.

De vrouw, die slechtziend is, kon niet aangeven op welk moment de dader de woning was binnengedrongen. Op een gegeven moment werd zij plotseling van achteren aangevallen door de ongewapende rover. Tussen het slachtoffer en de dader ontstond vervolgens een worsteling.

Tijdens de schermutseling liep de vrouw een schaafwond op aan haar rug. Ondanks haar verzet wist de dader zich los te rukken en te ontkomen met twee tassen met persoonlijke bezittingen van het slachtoffer.

De politie van bureau Lelydorp is belast met het onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt gewerkt door de Surinaamse politie.