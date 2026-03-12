Versnelde steunmaatregelen in Suriname vanwege economische gevolgen oorlog

De Surinaamse president Jennifer Simons heeft bekendgemaakt dat de oorlog in het Midden-Oosten ook Suriname economisch raakt. Volgens haar zullen de gevolgen groter worden naarmate het conflict langer duurt.

Daarom heeft de regering breed overleg gevoerd met onder meer de Veiligheidsraad, vertegenwoordigers van de private sector, vakbonden, fractieleiders, de Vereniging van Economisten in Suriname en andere groepen in de samenleving.

Om de bevolking zoveel mogelijk te beschermen, worden eerder aangekondigde maatregelen versneld uitgevoerd. De kinderbijslag wordt eind maart verhoogd naar SRD 250. Daarnaast krijgen mensen met een beperking, AOV’ers en geregistreerde sociaal zwakke huishoudens een aanvullende toelage van SRD 1.000.

Ambtenaren en landsdienaren ontvangen eind maart een koopkrachtversterking van SRD 1.500, terwijl leerkrachten een ondersteuningstoelage van SRD 2.500 krijgen.

Volgens Simons zouden deze bedragen oorspronkelijk in delen worden uitgekeerd, maar is nu besloten om ze eind maart volledig toe te kennen. Hogere inkomensgroepen, waaronder leden van de regering, hoge colleges van staat, directeuren en onderdirecteuren, zijn van deze maatregelen uitgesloten.

De president gaf verder aan dat de regering werkt aan het verhogen van de staatsinkomsten en tegelijk zoekt naar manieren om de negatieve gevolgen van de oorlog voor de samenleving op te vangen.

In haar boodschap riep zij de bevolking op tot saamhorigheid en samenwerking om deze moeilijke periode gezamenlijk door te komen.