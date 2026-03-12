Suriname doet mee aan Interinsulair Scholenschaaktoernooi op Curaçao

In de vroege ochtend van woensdag 11 maart is een Surinaamse scholenschaakdelegatie vertrokken naar Willemstad, Curaçao, voor deelname aan het jaarlijkse Interinsulaire Schaaktoernooi. Dit toernooi brengt schoolteams uit verschillende Nederlandse Caraïbische gebieden samen en heeft als doel sportieve competitie en onderlinge saamhorigheid tussen scholen te bevorderen.

Aan de schaakcompetitie nemen dit jaar teams deel uit Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname. Dankzij intensief lobbywerk van de Schoolsport Federatie Suriname (SSFS), onder leiding van Aniel Ghisaidoobe, is Suriname dit jaar opgenomen in het schoolsportsysteem met drie sportdisciplines: 3×3-basketbal, atletiek en schaken.

Suriname wordt bij het schaakonderdeel vertegenwoordigd door twee scholen: de Srimaansingschool in de U12-klasse en de M.A. Taus School in de U14-klasse. Beide scholen kroonden zich tot scholenschaakkampioen van Suriname 2026, nadat zij via regionale competities met in totaal 25 deelnemende scholen en een finale ronde als beste eindigden.

Het scholenschaaktraject is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de SSFS, de afdeling Bewegingsonderwijs en Schoolsport (BOSS) onder leiding van Jenny Cheuk A Lam, en de Surinaamse Schaakbond (SSB). Met deze samenwerking is tevens een belangrijke stap gezet richting het opnemen van schaken in het onderwijsprogramma van scholen.

De selectie van de Srimaansingschool (U12) bestaat uit:

Michelle Wang

Amalia Ramdajal

Yadiel Helstone

Rivan Ramdajal

LO-leerkracht Alvin Dominie is coach van het team.

De selectie van de M.A. Taus School (U14) bestaat uit:

Xané Pawiro

Farah Soewarto

Rehaan Khan Nanhay

Soeshiel Balgobind

LO-leerkracht Sangeeta Kalpoe is coach van dit team.

De schaakwedstrijden worden gespeeld op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart, waarbij in totaal zeven ronden worden afgewerkt. De Surinaamse delegatie keert op maandag 16 maart terug naar huis.

De SSB spreekt haar waardering uit voor het initiatief en ziet de deelname als een belangrijk meetmoment om het niveau van schoolschaak in de regio te vergelijken. Op basis daarvan kan verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van de schaaksport binnen het Surinaamse onderwijs.

De bond bedankt daarnaast de SSFS en BOSS voor de uitvoering van het project. Dankzij dit initiatief zijn naar schatting circa 1500 scholieren in Suriname in aanraking gekomen met de schaaksport. De organisatie hoopt dan ook op voortzetting en verdere uitbreiding van het programma.

Tot slot spreekt de SSB haar dank uit aan de ouders van de deelnemende schakers voor hun financiële ondersteuning, die het mogelijk heeft gemaakt dat de delegatie aan het toernooi kan deelnemen. De bond wenst de spelers en hun coaches veel succes tijdens het toernooi op Curaçao.