Spuiter en drie andere verdachten opgepakt na oplichting met valse bankovermaking voor Isuzu

Vier verdachten opgepakt na oplichting met valse bankovermaking voor Isuzu D-Max

De politie in Suriname heeft vier verdachten aangehouden in een zaak rond de oplichting en verduistering van een Isuzu D-Max. De aanhoudingen werden verricht door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP), na informatie van CTIU en SIGMA en in samenwerking met de politie van Herman Gooding.

De 55-jarige I.K. deed in februari aangifte van oplichting. Hij had zijn grijze pick-up sinds november 2025 via Facebook te koop aangeboden voor 23.500 Amerikaanse dollar. Op 10 februari meldde een geïnteresseerde koper zich via WhatsApp, waarna na onderhandelingen een verkoopprijs van 22.800 Amerikaanse dollar werd afgesproken.

De koper stuurde vervolgens een foto van een bankovermaking als bewijs dat het bedrag was overgemaakt. In afwachting van de ontvangst van het geld gaf de verkoper de sleutel en het voertuig mee, onder de afspraak dat de verkoop pas definitief zou zijn zodra het bedrag daadwerkelijk op zijn rekening stond.

Enkele dagen later bleek dat er helemaal geen betaling was ontvangen. Nader onderzoek wees uit dat de overmaking vals was en dat de verkoper slachtoffer was geworden van oplichting.

Na intensief speurwerk van de inlichtingendiensten werd de pick-up uiteindelijk teruggevonden aan de Soekaredjoweg bij een spuiter. Het voertuig was inmiddels zwart overgespoten.

De politie hield daarop de spuiter en drie andere verdachten aan: R.S. (40), F.O. (31), R.C. (36) en S.M. (44). De verdachten zijn overgebracht naar het bureau Herman Gooding. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zal over hun verdere lot worden beslist.

Chinese ondernemer beroofd: drie verdachten in beeld na overval aan Kronosstraat
