SLM-vlucht naar Schiphol keert kort na vertrek terug om medische noodsituatie

Een vlucht van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM is woensdagavond 11 maart 2026 kort na vertrek vanuit Zanderij teruggekeerd naar Suriname.

Het toestel, met vluchtnummer PY994 en als bestemming Schiphol, was ongeveer twintig minuten onderweg toen werd besloten om om te keren.

De redactie van Waterkant verneemt dat zich aan boord een medische noodsituatie voordeed. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog niet bekend.

Ook over de toestand van de betrokken persoon zijn nog geen nadere details vrijgegeven. Het incident zorgde er wel voor dat de vlucht niet kon worden voortgezet zoals gepland.

Naar verwachting zal later meer duidelijkheid komen over de aard van de medische situatie en het verdere verloop van de vlucht.