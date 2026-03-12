Opnieuw woningbrand in Flora: tweede huis in 24 uur getroffen

Een laagbouwwoning aan de Adroestraat in Suriname is woensdagavond door brand verwoest.

Brandweervoorlichter Olton Pinas verklaarde dat de brandweer na de melding ter plaatse arriveerde en een woning te Flora aantrof die deels was opgetrokken uit steen en hout. Het pand, met een oppervlakte van 8 bij 10 meter, stond toen al in lichterlaaie.

Ondanks kordaat optreden van de Surinaamse brandweer kon niet worden voorkomen dat de woning, samen met de volledige inboedel, in de as werd gelegd.

Volgens Pinas woonden een moeder en haar dochter in het pand. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand.

De woning was aangesloten op het EBS-net, maar bleek niet tegen brand te zijn verzekerd. De exacte oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

De politie van Flora was ter plaatse voor onderzoek. Aan de Abiastraat was er woensdag na middernacht ook al een woningbrand: