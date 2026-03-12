NPS’er Irma Koorndijk hekelt paarse flyer over woningen: ‘NDP’ers doen alsof Suriname van hen is’

Op sociale media is de afgelopen dagen een flyer van ‘Purple Power’ verspreid over een huizenbouwproject. Op de flyer zijn president Jennifer Simons en DNA-voorzitter Ashwin Adhin te zien, terwijl mensen worden opgeroepen zich bij de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) te registreren voor een woning.

Na de verspreiding van de flyer ontstond woensdag 11 maart onrust bij de SVS. Binnen één dag meldden zich meer dan 500 mensen voor woningregistratie. Achteraf bleek dat het bericht niet officieel was en dat sprake was van een nepbericht, dat opmerkelijk genoeg ook door NDP-prominenten werd gedeeld.

NPS’er Irma Koorndijk, beter bekend als Ladie Ir, heeft in een videoboodschap forse kritiek geuit op de flyer. Volgens haar is die volledig uitgevoerd in de paarse partijkleur van de NDP, terwijl het gaat om een kwestie die de hele coalitie aangaat.

In haar boodschap richt Koorndijk zich nadrukkelijk tot NDP’ers, die volgens haar moeten beseffen dat hun partij de coalitie niet alleen vormt. Zij stelt dat ook andere partijen nodig waren om de huidige samenwerking mogelijk te maken en dat daarmee rekening gehouden moet worden.

Wat haar vooral stoort, is dat de flyer volledig paars is vormgegeven. Volgens Ladie Ir wordt daardoor de indruk gewekt dat de eer voor het huizenbouwproject volledig naar de NDP gaat, terwijl ook andere coalitiepartners daar deel van uitmaken. Zij benadrukt dat zowel de NPS als andere partijen dit volgens haar niet hoeven te accepteren.

Daarnaast stoort het haar dat op de flyer ook de huidige NDP-voorzitter, tevens voorzitter van De Nationale Assemblee, samen met de president is afgebeeld. Volgens haar wordt op deze manier politieke propaganda gemaakt rond een departement dat niet exclusief aan de NDP toebehoort.

Koorndijk vraagt zich verder af wat dan de rol is van de minister van Sociale Zaken en de onderminister, die volgens haar het voorstel juist naar voren hebben gebracht. Naar haar mening wordt hun bijdrage op deze manier naar de achtergrond gedrukt.

In haar videoboodschap verwijt zij de makers van de flyer dat zij op slinkse wijze propaganda voeren en proberen de eer naar zich toe te trekken. Volgens haar strookt dat niet met de boodschap die tijdens de campagne aan het volk werd voorgehouden, namelijk dat “de waarheid de hoogste religie is”. Wat nu gebeurt, noemt zij eerder een vorm van volksmanipulatie.

Ook uit zij scherpe kritiek op wat zij ziet als een te dominante opstelling van de NDP binnen de coalitie. Volgens Koorndijk mogen andere partijen niet als ‘spek en bonen’ worden behandeld en moet rekening worden gehouden met het feit dat het betreffende departement volgens haar onder de NPS valt.

Volgens Ladie Ir kan de NDP niet alles naar zich toe trekken alsof alles van haar is. “Dat kan niet. Jullie NDP’ers houden niet op, jullie doen precies alsof Suriname van jullie is,” aldus de NPS’er in onderstaande video: