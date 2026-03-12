HomeOnderwerpenEntertainmentNieuwe mijlpaal voor Kater Karma: videoclip Kiyoo passeert 6 miljoen views
Nieuwe mijlpaal voor Kater Karma: videoclip Kiyoo passeert 6 miljoen views

Kater Karma heeft met het nummer Kiyoo een nieuwe mijlpaal bereikt. De videoclip van zijn hit is momenteel al meer dan 6 miljoen keer bekeken op YouTube. De video van de song ging na uitkomen op 14 december 2021 snel viraal en haalde binnen een maand 1 miljoen views. 

Een andere mijlpaal voor de artiest is dat zijn platenlabel Lemon Vybz begin maart 100 miljoen views op het YouTube-kanaal behaalde.

Kater Karma, die officieel Regillio Pinas heet, werd door een vriend aangemoedigd in de muziekwereld te gaan. Het duurde niet lang voor hij doorbrak in de Surinaamse muziekwereld. Hij zingt vooral over liefde in de stijlen reggae en dancehall.

Naast Suriname heeft hij ook fans in Frans-Guyana, Frankrijk, België en Nederland. Kater Karma scoorde ook hits als ‘Queens’, ‘Geen Stress’, ‘Lemon’ in duet met de dancehallartiest Jackson Blai en ‘Fa un de ya’ met Kenny B.

‘Fa un de ya’ passeerde in januari dit jaar de 7 miljoen views op YouTube.

Videoclip ‘Fa un de ya’ meer dan 7 miljoen keer bekeken op YouTube

