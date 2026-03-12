Kortsluiting vermoedelijke oorzaak van woningbrand aan Celinastraat

Een woning aan de Celinastraat in Suriname is woensdagavond gedeeltelijk door brand verwoest. Het betreft een hoogbouwwoning die deels van hout en deels van steen is opgetrokken, waarbij de benedenverdieping deels in vlammen opging.

De 54-jarige bewoner, R.H., verklaarde in gesprek met Watrerkant.Net dat hij op het moment van de brand niet thuis was. Hij gaf aan dat zijn koelkast eerder deze week een servicebeurt had gehad. Sindsdien maakte het apparaat een vreemd geluid wanneer de stekker in het stopcontact werd geplaatst.

Na twee dagen was dat geluid echter verdwenen. Toen hij gisteren van huis vertrok, werd hij later door buren gewaarschuwd dat zijn ouderlijke woning in brand stond.

De Surinaamse brandweer rukte uit en kreeg het vuur onder controle, waardoor verdere uitbreiding kon worden voorkomen. Ook de EBS was ter plaatse om de elektriciteitsvoorziening te controleren.

Volgens de brandweer wijst het voorlopige onderzoek erop dat de brand vermoedelijk is ontstaan door kortsluiting. De schade bleef beperkt tot een deel van de benedenverdieping. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek.